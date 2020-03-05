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Барнс: «„Ливерпулю“ с „Атлетико“ будет сложнее, чем с „Барсой“ в том году»

05 марта 2020, 20:56
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)Атлетико11.03.2020 в 23:00 Не начался

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Джон Барнс порассуждал о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «мерсисайдцами» и «Атлетико». Напомним, первый матч завершился победой испанской команды со счетом 1:0.

Думаю, что матч с «Атлетико» отличается от ответной игры «Ливерпуля» с «Барселоной» в прошлом году. Все говорят, что «Барса» лучше, чем «Атлетико», но не в обороне. Если «матрасникам» надо защищать преимущество с 20% владения и не пропускать, это как раз к Диего Симеоне.

В прошлом году это было огромное потрясение для «Барселоны», но думаю, что с «Атлетико» будет сложнее.

Ранее стало известно, что капитан «Ливерпуля» Хендерсон может восстановиться к матчу с «Атлетико»

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Colchoneros
Colchoneros
05 марта в 21:18
В любом случае матч будет интересным!
Будем смотреть!
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