Барнс: «„Ливерпулю“ с „Атлетико“ будет сложнее, чем с „Барсой“ в том году»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Джон Барнс порассуждал о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «мерсисайдцами» и «Атлетико». Напомним, первый матч завершился победой испанской команды со счетом 1:0.

Думаю, что матч с «Атлетико» отличается от ответной игры «Ливерпуля» с «Барселоной» в прошлом году. Все говорят, что «Барса» лучше, чем «Атлетико», но не в обороне. Если «матрасникам» надо защищать преимущество с 20% владения и не пропускать, это как раз к Диего Симеоне.

В прошлом году это было огромное потрясение для «Барселоны», но думаю, что с «Атлетико» будет сложнее.