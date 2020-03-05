Артета: «Мы не обсуждали будущее Себальоса»

Наставник «Арсенала» похвалил полузащитника . Напомним, что контракт футболиста принадлежит «Реалу», а за «канониров» он выступает на правах аренды.

Нет, мы не обсуждали будущее Дани. Я очень доволен им, он многое дает нашей команде. Себальос недавно получил травму, но уже сумел вновь выйти на свой прежний уровень. Сейчас он уже гораздо лучше себя чувствует и получает больше игрового времени.