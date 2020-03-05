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Артета: «Мы не обсуждали будущее Себальоса»

05 марта 2020, 21:23

Наставник «Арсенала» Микель Артета похвалил полузащитника Дани Себальоса. Напомним, что контракт футболиста принадлежит «Реалу», а за «канониров» он выступает на правах аренды

Нет, мы не обсуждали будущее Дани. Я очень доволен им, он многое дает нашей команде. Себальос недавно получил травму, но уже сумел вновь выйти на свой прежний уровень. Сейчас он уже гораздо лучше себя чувствует и получает больше игрового времени.

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ZaZizu
ZaZizu
вчера в 13:01, ред.
его будущее в женском Арсенале, с мужиками он не тянет!
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответил Медив
05 марта в 23:25
Да лан, ты сгущаешь. Летом Арсенал отработал на удивление хорошо на трансферах. Пепе, Тирни, Мартинелли - норм покупки. Есть с чем работать. Неплохая молодежь опять же: Сака, Нельсон, Нкетиа, Уилкок. Перспективная команда как не крути. Если все клубы АПЛ загнать сейчас под жесткий фейр-плей, то через сезон чемпионство разыгрывали бы Челси с Арсеналом.
Мартинелли Артета посадил на глубокую лавку пока что. Тирни инвалид, да и на поле так же примерно выглядел в те несколько матчей, когда он играл. Пепе стеснен - играет чисто по позиции. Сака +, Нкетиа +, Нельсон +/- (очень медленный пока что, хотя настырный), но вот Уиллок - (по сравнению с прошлым сезоном только регресс), Гендузи - (аналогично, еще и руками теперь машет как Айвоби).
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
05 марта в 23:06
После травмы Торрейры у Дани будет достаточно времени проявить себя и заслужить полноценный контракт, если конечно у него сохранилось такое желание.
Медив
Медив ответил Еноты за Арсенал
05 марта в 23:03
Он в последних нескольких матчах прибавил и вполне достойно играл - для себя хотя бы. Торрейра, возможно, и лучше бы играл, но Артета, да, своих земляков продвигает и даже денежно в том числе, как показал пример с Мори. Но я не об этом говорил, а об общей ситуации, что "Арсенал" начинает думать о трансферах тогда, когда остальные клубы уже укомплектовались и приступают к тренировкам. И вообще о направлении трансферов, вот зимой давали 35 миллионов за Джаку, однако Артета считает топ-достижением, что ему удалось уговорить его остаться. Кого, ска? Игрока, который играет в центре поля и вообще не отдает голевых передач или пасов вперед, не умеет играть головой, а еще и пенальти может привезти? Да офигеть. А еще, да, он сейчас говорит, что крайне важно оставить Обаму и это для него главная задача сейчас. Опять же, Обаме 31 год и он хочет свалить давно. И он каждый год будет деградировать уже. Артета хочет его космическим контрактом завалить? А мало нам Озила и Уолкотта было?) Продали бы давно Обаму, выручили хорошие деньги и двинулись дальше, и он бы был рад. Маразм какой-то. А теперь его скоро за бесплатно отпускать придется.
Да лан, ты сгущаешь. Летом Арсенал отработал на удивление хорошо на трансферах. Пепе, Тирни, Мартинелли - норм покупки. Есть с чем работать. Неплохая молодежь опять же: Сака, Нельсон, Нкетиа, Уилкок. Перспективная команда как не крути. Если все клубы АПЛ загнать сейчас под жесткий фейр-плей, то через сезон чемпионство разыгрывали бы Челси с Арсеналом.
Wolverhampton
Wolverhampton
05 марта в 22:49
Пора бы уже!
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответил Медив
05 марта в 22:19
Да лан, неужели нравится его игра? Я грешным делом думал, что он загнал Торрейру под шконку по блату землячества с главным тренером. Не, пример Ковачича показывает, что со скамейки Реала можно реанимировать игрока, но на это нужен минимум год
Он в последних нескольких матчах прибавил и вполне достойно играл - для себя хотя бы. Торрейра, возможно, и лучше бы играл, но Артета, да, своих земляков продвигает и даже денежно в том числе, как показал пример с Мори.

Но я не об этом говорил, а об общей ситуации, что "Арсенал" начинает думать о трансферах тогда, когда остальные клубы уже укомплектовались и приступают к тренировкам.

И вообще о направлении трансферов, вот зимой давали 35 миллионов за Джаку, однако Артета считает топ-достижением, что ему удалось уговорить его остаться. Кого, ска? Игрока, который играет в центре поля и вообще не отдает голевых передач или пасов вперед, не умеет играть головой, а еще и пенальти может привезти? Да офигеть.

А еще, да, он сейчас говорит, что крайне важно оставить Обаму и это для него главная задача сейчас. Опять же, Обаме 31 год и он хочет свалить давно. И он каждый год будет деградировать уже. Артета хочет его космическим контрактом завалить? А мало нам Озила и Уолкотта было?)

Продали бы давно Обаму, выручили хорошие деньги и двинулись дальше, и он бы был рад. Маразм какой-то. А теперь его скоро за бесплатно отпускать придется.
Медив
Медив ответил Еноты за Арсенал
05 марта в 22:10
Это просто показатель дел в "Арсенале", чувак уйдет через десять матчей, Торрейру он под шконку загнал и не выпускает (а теперь он и травмировался до конца сезона), Гендузенок вообще ноль прогресса, и при этом "мы не обсуждали будущее". Как обычно, летом в последние дни до закрытия окна купят какого-нибудь днаря, а потом будут говорить, что на рынке нет хороших игроков.
Да лан, неужели нравится его игра? Я грешным делом думал, что он загнал Торрейру под шконку по блату землячества с главным тренером. Не, пример Ковачича показывает, что со скамейки Реала можно реанимировать игрока, но на это нужен минимум год
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответил Медив
05 марта в 21:56
Что тут обсуждать, Себальос сделает скюалос
Это просто показатель дел в "Арсенале", чувак уйдет через десять матчей, Торрейру он под шконку загнал и не выпускает (а теперь он и травмировался до конца сезона), Гендузенок вообще ноль прогресса, и при этом "мы не обсуждали будущее".

Как обычно, летом в последние дни до закрытия окна купят какого-нибудь днаря, а потом будут говорить, что на рынке нет хороших игроков.
Медив
Медив
05 марта в 21:45
Что тут обсуждать, Себальос сделает скюалос
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