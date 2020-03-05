Артета: «Мы не обсуждали будущее Себальоса»

Наставник «Арсенала» Микель Артета похвалил полузащитника Дани Себальоса. Напомним, что контракт футболиста принадлежит «Реалу», а за «канониров» он выступает на правах аренды.
Нет, мы не обсуждали будущее Дани. Я очень доволен им, он многое дает нашей команде. Себальос недавно получил травму, но уже сумел вновь выйти на свой прежний уровень. Сейчас он уже гораздо лучше себя чувствует и получает больше игрового времени.
Но я не об этом говорил, а об общей ситуации, что "Арсенал" начинает думать о трансферах тогда, когда остальные клубы уже укомплектовались и приступают к тренировкам.
И вообще о направлении трансферов, вот зимой давали 35 миллионов за Джаку, однако Артета считает топ-достижением, что ему удалось уговорить его остаться. Кого, ска? Игрока, который играет в центре поля и вообще не отдает голевых передач или пасов вперед, не умеет играть головой, а еще и пенальти может привезти? Да офигеть.
А еще, да, он сейчас говорит, что крайне важно оставить Обаму и это для него главная задача сейчас. Опять же, Обаме 31 год и он хочет свалить давно. И он каждый год будет деградировать уже. Артета хочет его космическим контрактом завалить? А мало нам Озила и Уолкотта было?)
Продали бы давно Обаму, выручили хорошие деньги и двинулись дальше, и он бы был рад. Маразм какой-то. А теперь его скоро за бесплатно отпускать придется.
Но я не об этом говорил, а об общей ситуации, что "Арсенал" начинает думать о трансферах тогда, когда остальные клубы уже укомплектовались и приступают к тренировкам.
И вообще о направлении трансферов, вот зимой давали 35 миллионов за Джаку, однако Артета считает топ-достижением, что ему удалось уговорить его остаться. Кого, ска? Игрока, который играет в центре поля и вообще не отдает голевых передач или пасов вперед, не умеет играть головой, а еще и пенальти может привезти? Да офигеть.
А еще, да, он сейчас говорит, что крайне важно оставить Обаму и это для него главная задача сейчас. Опять же, Обаме 31 год и он хочет свалить давно. И он каждый год будет деградировать уже. Артета хочет его космическим контрактом завалить? А мало нам Озила и Уолкотта было?)
Продали бы давно Обаму, выручили хорошие деньги и двинулись дальше, и он бы был рад. Маразм какой-то. А теперь его скоро за бесплатно отпускать придется.
Как обычно, летом в последние дни до закрытия окна купят какого-нибудь днаря, а потом будут говорить, что на рынке нет хороших игроков.
Как обычно, летом в последние дни до закрытия окна купят какого-нибудь днаря, а потом будут говорить, что на рынке нет хороших игроков.