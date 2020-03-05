Форвард «Монпелье» Делор: «Паредес вёл себя как телохранитель Неймара»

Нападающий «Монпелье» Анди Делор рассказал о поведении полузащитника «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредеса в одном из недавних матчей.
Самый худший в ПСЖ — это Паредес. Он невероятен, весьма впечатляющий игрок. И все же, он не Неймар и не Мбаппе... это то, что я сказал в прошлый раз, когда мы играли дома против них. Мы практически доминировали на протяжении всего матча. В какой-то момент Паредес и Неймар оказались в метре друг от друга и начали отдавать друг другу пасы, чтобы попытаться подшутить над нами. Я начал говорить что-то Неймару, между нами началась небольшая перепалка, и тут Паредес подошёл и начал вести себя как его телохранитель. Он начал что-то говорить и оскоблять всех вокруг. Я не понимаю этого парня... вот почему я спросил, кто он такой, черт возьми. Он прекрасный игрок, но он не Неймар и не Мбаппе.
Напомним, что Паредес перешел в ПСЖ из «Зенита», где провел два сезона с 2017 по 2019 годы.