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Форвард «Монпелье» Делор: «Паредес вёл себя как телохранитель Неймара»

05 марта 2020, 17:55

Нападающий «Монпелье» Анди Делор рассказал о поведении полузащитника «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредеса в одном из недавних матчей.

Самый худший в ПСЖ — это Паредес. Он невероятен, весьма впечатляющий игрок. И все же, он не Неймар и не Мбаппе... это то, что я сказал в прошлый раз, когда мы играли дома против них. Мы практически доминировали на протяжении всего матча. В какой-то момент Паредес и Неймар оказались в метре друг от друга и начали отдавать друг другу пасы, чтобы попытаться подшутить над нами. Я начал говорить что-то Неймару, между нами началась небольшая перепалка, и тут Паредес подошёл и начал вести себя как его телохранитель. Он начал что-то говорить и оскоблять всех вокруг. Я не понимаю этого парня... вот почему я спросил, кто он такой, черт возьми. Он прекрасный игрок, но он не Неймар и не Мбаппе.

Напомним, что Паредес перешел в ПСЖ из «Зенита», где провел два сезона с 2017 по 2019 годы.

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Все комментарии
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
05 марта в 20:49
Да он просто ревновал аххах
Serg3.12
Serg3.12
05 марта в 20:26
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112910415
112910415
05 марта в 18:12
всякий человек сам создаёт себе репутацию
Alex12357
Alex12357
05 марта в 18:04
Южно-Американец вступился за Южно-Американца-что в этом плохого?Это же не как у славян одного будут бить ,другие пройдут мимо.
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