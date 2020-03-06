Бордалас: «Не хочу, чтобы мой вратарь делал по 69 передач, как тер Штеген»

Главный тренер «Хетафе» вновь высказался на тему стиля игры своей команды. Напомним, наставник «синих» во время матча с «Аяксом» в Лиге Европы мотивировал своих игроков при помощи цитат хавбека «Барселоны» Френки де Йонга, который называл стиль игры «Хетафе» нудным и неинтересным.

Когда мы играли с «Барселоной», их голкипер (Прим. — Марк-Андре тер Штеген) сделал 69 передач. Я не хочу, чтобы мой вратарь делал по 69 передач за игру. Это то, что у нас не получилось бы сделать хорошо. Чего я хочу от команды, так это создания голевых моментов.