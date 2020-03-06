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Бордалас: «Не хочу, чтобы мой вратарь делал по 69 передач, как тер Штеген»

вчера, 03:32

Главный тренер «Хетафе» Хосе Бордалас вновь высказался на тему стиля игры своей команды. Напомним, наставник «синих» во время матча с «Аяксом» в Лиге Европы мотивировал своих игроков при помощи цитат хавбека «Барселоны» Френки де Йонга, который называл стиль игры «Хетафе» нудным и неинтересным.

Когда мы играли с «Барселоной», их голкипер (Прим. — Марк-Андре тер Штеген) сделал 69 передач. Я не хочу, чтобы мой вратарь делал по 69 передач за игру. Это то, что у нас не получилось бы сделать хорошо. Чего я хочу от команды, так это создания голевых моментов.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 16:41
Бордалас сильный тренер. Как он поднял Хетафе выжимает из команды максимум!!
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
вчера в 13:08
69 раз не Бордалас
ДСА
ДСА
вчера в 08:37
Зато такой вратарь точно является основным.
abramjan
abramjan
вчера в 08:31
и это играя с Хетафе!!!..а что Хетафе так прижимала барселону что пришлось вратарю 69 передачь сделать или это недоразумение под названием барселона забыла суть игры в футбол и перекатывает мячик ради идиотской тики таки...
la-respect0
la-respect0 ответил Incredulous
вчера в 08:15
И в чём это он неудачник? В этом сезоне Хетафе показывает просто заоблачные для себя результаты, как в ЛаЛиге, так и в Лиге Европы. Вот что вы, за болельщики такие, что ненавидите и обливаете фекалиями всех вокруг только за то, что они не разделяют ваших взглядов.
Учитывая , что недавно Хетафе был в Сегунде и после возвращения вот так играть...это реально круто.
Adolf33
Adolf33 ответил Pональдиньо
вчера в 07:53
еще один тренеришка неудачник решил пропиарится на легенде Барселоны - Тер Штегене
    Adolf33
    Adolf33 ответил Рыжик-Мурыжик
    вчера в 07:44
    Умение вратаря играть ногами-разве это плохо?Не многие вратари сейчас умеют это делать достаточно хорошо
    А он и не критикует Тер-Штегена. Посмотри еще раз внимательно: "Это то, что у нас не получилось бы сделать хорошо".
    Он как раз критически относится к игре своей команды.
    Incredulous
    Incredulous ответил Pональдиньо
    вчера в 06:57, ред.
    И в чём это он неудачник? В этом сезоне Хетафе показывает просто заоблачные для себя результаты, как в ЛаЛиге, так и в Лиге Европы. Вот что вы, за болельщики такие, что ненавидите и обливаете фекалиями всех вокруг только за то, что они не разделяют ваших взглядов.
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 06:45
    Умение вратаря играть ногами-разве это плохо?Не многие вратари сейчас умеют это делать достаточно хорошо
    Pональдиньо
    Pональдиньо
    вчера в 04:45, ред.
    еще один тренеришка неудачник решил пропиарится на легенде Барселоны - Тер Штегене
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