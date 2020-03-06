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«Милан» хотел арендовать Алексея Миранчука с правом выкупа

вчера, 10:12

Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о предложении «Милана» по переходу хавбека «железнодорожников» Алексея Миранчука.

Предложение от «Милана» по Алексею Миранчуку было — представители игрока предлагали аренду с опцией выкупа. Но в ситуации, когда клуб бьется за право выйти в Лигу чемпионов, которая нам принесла по прошлому году порядка 25 млн евро, сумма, предложенная за нашего лучшего игрока, не представляла никакого интереса.

У Алексея есть амбиции заиграть в серьезной лиге. По его умениям и навыкам он этого заслуживает. У нас идут постоянные контакты не только с «Миланом», но и с другими европейскими клубами.

Отметим, что в общении с журналистами Кикнадзе также рассказал о своих отношениях с главным тренером «Локо» Юрием Сёминым.

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Все комментарии
Чингачгук
Чингачгук ответил Конфедерат
вчера в 19:42
А чё не Реал, не Барселона?
А туда он уже уходил.
Томик
Томик
вчера в 18:13
Волнуются, что без Миранчука будет тяжело, но хотят сбагрить Сёмина, без которого выиграли один кубок, а всё остальное с ним. Это случайно, конечно. Так то это всё заслуга Кикнадзе.
112910415
112910415
вчера в 17:28
повторится ли шанс ? (если был )
Конфедерат
Конфедерат
вчера в 17:23
А чё не Реал, не Барселона?
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 14:19, ред.
Надо было Лёшу отпустить.
Ablom
Ablom
вчера в 13:01
Тамбов его уровень.
juvenale
juvenale
вчера в 12:49
нужно было отдавать
beefs
beefs
вчера в 12:28
А там и возраст и никому уже не нужен...
Альфамен
Альфамен ответил VIPded
вчера в 12:27
Милан сейчас не тот в клуб в котором нужно начинать еврокарьеру.
Вы лучше бы вспомнили,как ЦСКА загубил карьеру Карвалью,который мог стать топ игроком по европейским меркам....
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
вчера в 12:03
можно
VIPded
VIPded
вчера в 11:33, ред.
Впрочем, Милану сейчас и не Мирончуки нужны...(((
Balanenok
Balanenok
вчера в 11:14
Кикнадзе хочет поднять этой дезой свой вес.
itujan
itujan
вчера в 11:03
Опять врут.
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:47
Мог бы и попробовать... В таком случае аренда норм, но и клуб понять можно. Двоякая ситуация.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:45
Пошла мода на аренду.
Василий 50
Василий 50
вчера в 10:30
"Милан" - дно...
Правильно сделали, что не отпустили.
VIPded
VIPded
вчера в 10:19
Вот так и обломают Лёшке топ-карьеру...(((
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