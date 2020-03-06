«Милан» хотел арендовать Алексея Миранчука с правом выкупа

Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о предложении «Милана» по переходу хавбека «железнодорожников» Алексея Миранчука.
Предложение от «Милана» по Алексею Миранчуку было — представители игрока предлагали аренду с опцией выкупа. Но в ситуации, когда клуб бьется за право выйти в Лигу чемпионов, которая нам принесла по прошлому году порядка 25 млн евро, сумма, предложенная за нашего лучшего игрока, не представляла никакого интереса.
У Алексея есть амбиции заиграть в серьезной лиге. По его умениям и навыкам он этого заслуживает. У нас идут постоянные контакты не только с «Миланом», но и с другими европейскими клубами.
Отметим, что в общении с журналистами Кикнадзе также рассказал о своих отношениях с главным тренером «Локо» Юрием Сёминым.
Вы лучше бы вспомнили,как ЦСКА загубил карьеру Карвалью,который мог стать топ игроком по европейским меркам....
Вы лучше бы вспомнили,как ЦСКА загубил карьеру Карвалью,который мог стать топ игроком по европейским меркам....
Правильно сделали, что не отпустили.
Правильно сделали, что не отпустили.