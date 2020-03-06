«Милан» хотел арендовать Алексея Миранчука с правом выкупа

Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о предложении «Милана» по переходу хавбека «железнодорожников» .

Предложение от «Милана» по Алексею Миранчуку было — представители игрока предлагали аренду с опцией выкупа. Но в ситуации, когда клуб бьется за право выйти в Лигу чемпионов, которая нам принесла по прошлому году порядка 25 млн евро, сумма, предложенная за нашего лучшего игрока, не представляла никакого интереса.

У Алексея есть амбиции заиграть в серьезной лиге. По его умениям и навыкам он этого заслуживает. У нас идут постоянные контакты не только с «Миланом», но и с другими европейскими клубами.