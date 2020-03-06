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Кикнадзе сообщил, почему «Локомотив» подал в суд на Геркуса

вчера, 09:34

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, почему клуб подал в суд на бывшего гендиректора «железнодорожников» Илью Геркуса.

Давайте представим: я прихожу в команду после бурного совета директоров, внимательно смотрю, что же тут происходит. Вижу структуру клуба, у которой увеличены функции в несколько раз с непонятной ответственностью. Вижу инфраструктуру клуба: мы красим площадь, а у нас сети горячего водоснабжения, которые ведут к интернату, лопаются так, что нам приходится менять 140-метровый отрезок от колодца до колодца. Вижу дискуссии, связанные с крышей, в то время как нужно сделать много всего другого, чтобы избежать постыдных происшествий, которые уже чуть не случились на одном из матчей в силу изношенности систем. Вижу контракты, к которым у меня возникают вопросы. Как любой нормальный руководитель, я прошу аудит, чтобы мне сделали отсечку. По итогам проверки у нас не было других вариантов, как предпринимать какие-то действия. Иначе бы выглядело странно: просишь аудит, получаешь заключение, а в итоге ничего не делается.  

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Stiv28
Stiv28
вчера в 14:24, ред.
Кикнадзе самого судить нужно за извращение сути футбола.
VIPded
VIPded
вчера в 12:37
Круговорот денег в природе...)))
Faustello
Faustello
вчера в 12:36
Про трубу прямо особо возмутительно прозвучало, есчо надо было сирот и брошенных животных добавить, вообще слезу бы прошибло и праведный гнев!))))
112910415
112910415
вчера в 11:59
всё украдено до нас
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:46
Один хапуга пытается утопить другого.
beefs
beefs
вчера в 10:03
Это что то новенькое...
MaxRnD
MaxRnD
вчера в 10:02
Билли, где карта, Билли ?
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