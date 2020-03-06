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Кикнадзе: «У нас с Сёминым есть разные точки зрения на развитие команды»

вчера, 09:20

Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе высказался о своих отношениях с главным тренером команды Юрием Сёминым.

У нас есть разные точки зрения на развитие команды. Ситуация, когда мы приглашаем опытных и возрастных игроков, чревата определенными финансовыми последствиями для клуба. При имеющихся ресурсах клуб не имеет возможности этой линии следовать. На сегодняшний день «Локо» обладает тремя источниками доходов: 1) спонсорский контракт с РЖД и дочерними компаниями; 2) еврокубки; 3) собственная коммерческая деятельность. В этом раскладе мы не можем жить в той модели, в которой живёт «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и другие гранды европейского футбола. Наш путь — молодые игроки, их развитие и в дальнейшем, в 24-25 лет, продажа в ведущие клубы.

Я не воюю с Сёминым. Я за клуб. Не за Палыча, Кикнадзе, игроков или совет директоров — за клуб. Хочу, чтобы у нас был клуб-победитель, чтобы наша команда достойно представляла страну в Европе. Хочу достойную финансовую базу, чтобы была стратегия развития, которую понимали бы и мы, и болельщики, и партнеры. У меня нет конфликта с Сёминым, я продолжаю относиться к нему с огромным уважением.

Отметим, что ранее Кикнадзе прокомментировал продление контракта с защитником «Локо» Ведраном Чорлукой.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 23:08
Как должно быть за последний десяток лет Палыча достали эти попутчики с их особым мнением..
fantazior
fantazior
вчера в 21:16
Лучше Палыча паровозам не найти. Мужик что когда я в школе ещё учился начальной давал результат и чемпионство, за что поперли его тогда я до сих пор не понимаю, что сейчас дал чемпионство, держит клуб в зоне ЕК и снова не тонко намекают. Их что история не учит? Как можно «попросить» архитектора успешной и не самой дорогой конструкции?!
Сп62
Сп62 ответил Sysanin101
вчера в 19:34
Ошибаешься, флаг у того, у кого деньги. А у тренера только мозги.
Sysanin101
Sysanin101
вчера в 17:30
Медийный Василий должен усвоить, что парадом в Локо командует Палыч. ВСЁ!
А Василий на подхвате и в помощь Палычу.
Геркус тоже попёр против Палыча. И где он теперь?
Николая Наумова надо возвращать в президенты Локо.
Палыч Святая футбольная ИКОНА Локомотива.
Кто покусится на неё, тот всё потеряет.
Руководители Локомотива!
Побойтесь футбольного Бога, если вам совесть и честь дорога.
Руки ПРОЧЬ от Палыча.
Палыч хранитель и ТАЛИСМАН Локомотива на всю оставшуюся ЖИЗНЬ!!!
Медийный! Молись на Палыча, а не шантажируй его отставкой!
Палыч сам решит - как только, так сразу.
Есть у Палыча ещё силы и желание вести Локомотив к новым победам и Кубкам.
Ему и флаг в руки.
cska1948
cska1948 ответил Jeck Denielse
вчера в 17:20
"Наш путь — молодые игроки, их развитие и в дальнейшем, в 24-25 лет, продажа в ведущие клубы."...))) В европы наши 24-25-летние ЗМСы и сами не поедут....кто ж уедет из такой зоны комфорта..созданной лимитом...)) А внутри лиги кому он их продаст по кикнадзевским ценам ??....(Миранчуки 86 млн евро))))...
Вы, как герой х/ф "Зигзаг удачи" Володя, который всё хотел купить фотоаппарат "Практика", облизываетесь на Миранчуков. Но вас, как и его, смущает цена. Может последуете примеру героя фильма и вам как и ему повезёт.
Александр Рябов
Александр Рябов ответил particular
вчера в 16:41
Разговоры про новую модель и место молодёжи - бодрые, а по факту - проверенное временем, освоение средств РЖД и молодёжь, забытая на задворках железнодорожной империи...
Во-во-во! Я о том-же!
Александр Рябов
Александр Рябов
вчера в 16:39
На молодых? Кто бы говорил! Вот же умеют эти деятели вертеться как ужи на сковородке. А где-же старая стратегия сделать из Локо представительский клуб со звёздами чтоб было лицо в Европах? В этой стратегии (в которой успешно живёт Газпромовский Зенит) молодёжь и развитие собственной школы никак не вписываются. Скорее это директора Локо сейчас будут выгонять Шпалыча, искать иностранного тренера более лояльного, и закупать легов, чем громче, тем лучше.
nikoladolgov
nikoladolgov ответил Jeck Denielse
вчера в 16:31
"Наш путь — молодые игроки, их развитие и в дальнейшем, в 24-25 лет, продажа в ведущие клубы."...))) В европы наши 24-25-летние ЗМСы и сами не поедут....кто ж уедет из такой зоны комфорта..созданной лимитом...)) А внутри лиги кому он их продаст по кикнадзевским ценам ??....(Миранчуки 86 млн евро))))...
Я смотрю очередь стоит за молодыми Миранчуками ....
Только все смеются, потому что в Европе таких "миранчуков" в каждой деревне по команде можно набрать, а у нас детского футбола нет, так что выбирать не из кого.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 16:28
Кто такой этот недолделанный Кикнадзе ?
Это любовник дуры Смородской ?
Он где-нибудь что-нибудь выиграл ?
Нет конечно, а Семин дает результат.
Поэтому Кикнадзе иди лесом и подальше !
мангo
мангo
вчера в 14:20
У семина как обычно все плохие он хороший ..
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:50
"Наш путь — молодые игроки, их развитие и в дальнейшем, в 24-25 лет, продажа в ведущие клубы."...)))

В европы наши 24-25-летние ЗМСы и сами не поедут....кто ж уедет из такой зоны комфорта..созданной лимитом...))

А внутри лиги кому он их продаст по кикнадзевским ценам ??....(Миранчуки 86 млн евро))))...
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 13:46
3десь подходит медицинский постулат НЕ НАВРЕДИ. Кикинадзе, не мешайте Палычу работать!!!
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 13:21
Короче, Кикнадзе хочется навариться а Палыч не даёт.
Александр Светличный 1
Александр Светличный 1
вчера в 13:20
Кикнадзе , не смеши ! Проку от тебя не много !
MopkoBHuk
MopkoBHuk
вчера в 13:04
На словах ты Лев Толстой...
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:57
Кикнадзе и Палыч борьба мировозрений.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 12:54
Восемь раз сказал Я.да ты никто и зовут тебя ни как.(Кикнадзе)
rawer
rawer
вчера в 12:39
Палыч строил клуб вместе с Филатовым, потом их обоих убрали что было с клубом, освоение бюджетных денег, пришел Палыч вернулись результаты и трофеи.
Что Смородская пилила деньги и говорилда она за клуб, на геркуса в суд подают за растрату денег, кикннандзе тоже за клуб, но с чего ему верить больше Семина
Альфамен
Альфамен ответил Caniggia
вчера в 12:37
Да не на что он не намекает,не нужно раздувать ситуацию,Семин всегда конфликтует с этим "руководством",т.к. он дело делает,а эти клоуны только языком чешут.Я одного не пойму,неужели ни один из них не поймет,что Семина нужно своим другом сделать,а не врагом.Смородскую ушли,Геркуса ушли,Кикнадзе на эту же трапу встаёт....
Caniggia
Caniggia
вчера в 12:30
Грузин прямо намекнул об увольнении Сёмина.
Аксинья
Аксинья
вчера в 12:21
Да куда бы вы с Палычем делись если бы не Сухина - так бы и ходили в перспективных середняках...
Брулин
Брулин
вчера в 12:07
Семин тоже не вечный. Но соглашусь, что Семина надо оставлять, пока состав не стал лучше. Если станет лучше – смотреть по еврокубкам
cska1948
cska1948
вчера в 11:53
Кикнадзе: «У нас с Сёминым есть разные точки зрения на развитие команды»
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Конечно разные! У гендира задача заработать на продаже молодых талантов. У гл. тренера задача выигрывать титулы. А разве можно выиграть титулы распродав таланты?
нечитайло
нечитайло
вчера в 11:52
Экономиста возьмите
beefs
beefs
вчера в 11:09
а подходы то разные...
bankirr
bankirr
вчера в 10:59
Значит, скоро Семина опять попрут.
makkie
makkie
вчера в 10:56
Что-то у Палыча со всеми Гендиректорами Локо конфликты... Смородская, Геркус, теперь вот Кикнадзе. Не любит он этих бюрократов :)
За адекватность
За адекватность
вчера в 10:39, ред.
Эти возрастные Фарфаны, Фернандешы, Крыховяки позволили "Локо" быть дважды подряд в ГЭ ЛЧ,(не говоря уж о чемпионстве). По принесенным деньгам наверное Палыч окупил ставку на условно возрастных? Я как погляжу, Вам господин Кикнадзе Миранчуки спать не дают. Наверное и Баринова продать можно. Выращивать и продавать это прекрасно. Стратегия условно "Аякса". Только пока в ней нет необходимости, пока Вы под крылом РЖД. Поэтому не мешайте Палычу работать. ИМХО.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
вчера в 10:38
В нашей стране комментаторы не могут просто говорить слова в микрофон.
Им тесно. Им надо взлететь над всеми,парить с умным видом,учить,показывать всему миру свою значимость.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 10:28
Время Семина подходит к концу.
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