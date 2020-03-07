«Наполи» готов продлить контракт с Гаттузо

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вчера, 08:07

По информации итальянских СМИ , президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис и главный тренер команды провели рабочую встречу.

Помимо обсуждения удачных результатов команды в последних матчах и вопроса продления контрактов с некоторыми игроками, была затронута тема продления контракта с самим Гаттузо, соглашение которого рассчитано до конца сезона.

Президент «Наполи» подтвердил свое доверие Гаттузо. Желание обеих сторон продолжать сотрудничество, по-видимому, взаимно. Стороны скоро вновь встретятся для обсуждения новых деталей контракта.

«Наполи» под руководством Дженнаро в 15 матчах добился 9 побед, 1 раз сыграл вничью и 5 раз проиграл. В турнирной таблице Серии А команда идет на 6-м месте, отставая от четвертого места на 9 очков.

Тем временем стало известно, что «Наполи» претендует на игрока петербургского «Зенита» Сердара Азмуна.