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ПАОК лишён очков в чемпионате Греции из-за махинаций российского бизнесмена

05 марта 2020, 20:30

Руководство греческой Суперлиги сняло с ПАОКа и «Ксанти» очки за то, что клубами владеет один и тот же человек, а именно российский бизнесмен Иван Саввиди.

С ПАОКа сняли 7 очков, с «Ксанти» 12. По законам Греции, один и тот же человек не может владеть двумя клубами. Вердикт в отношении клубов был вынесен после расследования.

Таким образом, ПАОК практически утратил шансы побороться за чемпионство. Саввиди заявил, что он не имеет никакого отношения к клубу «Ксанти», а расследование против него начали из-за политических мотивов.

В 2018 году Саввиди уже попадал в скандал, выйдя на поле во время матча с пистолетом.

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Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 02:03, ред.
Ехал Грека через реку.
Видит Грека в реке Пёс
Я такой же был когда-то
Когда я трибуну снёс
Ravshan878
Ravshan878 ответил КЭТиК
вчера в 12:41
Котёнок нашлось. Событию Нужно отметить. Да понятно весна .....))) У нас в Майами сити миндали цветут. Как ты думаешь справедливо сняли? Да еще чуть-чуть добавлю. Олигарх покупал команду. Не знал что нельзя. Бред какой-то.
mat73
mat73
вчера в 10:38
Поделом. Беспредельщик сам виноват,
abramjan
abramjan
вчера в 08:23
В Греции он в первую очередь греческий бизнесмен так как имеет греческое гражданство...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 07:38
Сами свой футбол уничтожают, нужно радоваться что русские в их футбол вкладывают.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 07:31
Не пойман - не вор! Презумпция не виновности, ептт!.
dok66
dok66
вчера в 06:56
Не впервой Саввиди отличился
RUSTY8
RUSTY8
вчера в 06:41
Наверное, и тут Бердыев виноват
mihaluch
mihaluch
вчера в 06:32
Закон правельный в Греции.
112910415
112910415
вчера в 05:23
эти люди токсичны
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
вчера в 03:55
311
311
05 марта в 23:39
Совсем обрусел в России этот грек!)
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
05 марта в 23:24
Правильное решения
ermak6848
ermak6848
05 марта в 23:22
ну как всегда деньги и русские...
la-respect0
la-respect0
05 марта в 23:07
Чет не понимаю,они только сейчас поняли что один и тот же владелец?Бред какой-то)
mortid
mortid ответил Шишанутый
05 марта в 22:56
Где руские там всегда махинации.
Так он грек, а не русский. Вообще-то где не русские, там всегда махинации ;) Русские и россияне это разные вещи, если что.
ANDREY_BOY
ANDREY_BOY
05 марта в 22:41
Тем временем газпрЕм берет шефство над томью)
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Князь с офтопа меломана
05 марта в 22:37
А я думал и в Греции уже Путин виноват. Аха-ха)
А говорили ,что Абама !
мангo
мангo ответил Князь с офтопа меломана
05 марта в 22:19
А я думал и в Греции уже Путин виноват. Аха-ха)
100 % Навальный с Трампом замутили ахах
neukomm
neukomm ответил Шишанутый
05 марта в 22:13, ред.
Особенно с МС это явно проявилось. И с Ювентусом в прошлом. Угу ага
ошалевший
ошалевший
05 марта в 22:11
про зенит,сочи,оренбург уже писали?
Dima salev
Dima salev
05 марта в 22:10
Саввиди это чисто гречская имя. А паспорт может российский
beefs
beefs
05 марта в 21:57
Ну, Ссавиди даёт!!!
Шишанутый
Шишанутый
05 марта в 21:50
    dino-hsv
    dino-hsv
    05 марта в 21:50
    всегда было интересно, каким образом решают, сколько очков снимать
    Жека10
    Жека10
    05 марта в 21:21
    российских бизнесменов которые выехали за границу,вообще судить нужно.Вон Абрамович в России наворовал и уехал в Лондон,теперь им налоги платит.Так же и остальные
    Jantu
    Jantu
    05 марта в 21:17
    Недаром Карера в Грецию подался.
    Footbolista
    Footbolista
    05 марта в 21:17, ред.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    05 марта в 21:13
    В Греции хорошо. Там тепло и всё есть....
    Ολυμπιακός
    Ολυμπιακός
    05 марта в 21:12
    Так им и надо!
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