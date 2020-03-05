ПАОК лишён очков в чемпионате Греции из-за махинаций российского бизнесмена

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05 марта 2020, 20:30

Руководство греческой Суперлиги сняло с ПАОКа и «Ксанти» очки за то, что клубами владеет один и тот же человек, а именно российский бизнесмен Иван Саввиди.

С ПАОКа сняли 7 очков, с «Ксанти» 12. По законам Греции, один и тот же человек не может владеть двумя клубами. Вердикт в отношении клубов был вынесен после расследования.

Таким образом, ПАОК практически утратил шансы побороться за чемпионство. Саввиди заявил, что он не имеет никакого отношения к клубу «Ксанти», а расследование против него начали из-за политических мотивов.

В 2018 году Саввиди уже попадал в скандал, выйдя на поле во время матча с пистолетом.