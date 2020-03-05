Матч «Ювентус» — «Интер», перенесённый из-за коронавируса, пройдёт 8 марта

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05 марта 2020, 19:39

По информации итальянских СМИ , матч 26-го тура Серии A между «Ювентусом» и «Интером», который были вынуждены перенести из-за вспышки коронавируса на севере страны, состоится 8 марта.

Также сообщается, что в этот же день будут сыграны еще четыре несостоявшихся матча 26-го тура: «Милан» — «Дженоа», «Парма» — СПАЛ , «Сампдория» — «Верона» и «Удинезе» — «Фиорентина». Матч «Сассуоло» — «Брешиа» пройдет 9 марта. Все матчи пройдут без зрителей.

В результате данных изменений будет сдвинут 27-й тур, матчи которого должны были состояться 7–9 марта.

Коронавирус и футбол