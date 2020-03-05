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Матч «Ювентус» — «Интер», перенесённый из-за коронавируса, пройдёт 8 марта

05 марта 2020, 19:39

По информации итальянских СМИ, матч 26-го тура Серии A между «Ювентусом» и «Интером», который были вынуждены перенести из-за вспышки коронавируса на севере страны, состоится 8 марта.

Также сообщается, что в этот же день будут сыграны еще четыре несостоявшихся матча 26-го тура: «Милан» — «Дженоа», «Парма» — СПАЛ, «Сампдория» — «Верона» и «Удинезе» — «Фиорентина». Матч «Сассуоло» — «Брешиа» пройдет 9 марта. Все матчи пройдут без зрителей.

В результате данных изменений будет сдвинут 27-й тур, матчи которого должны были состояться 7–9 марта.

Коронавирус и футбол

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Maximiliano_777
Maximiliano_777
вчера в 00:06
Думал написать, что будет 0:1 или 0:2, потом вспомнил, что Юве выходит на игру с пенальти "в кармане")) Поэтому 1:2 ил 1:3.
neomessi
neomessi
05 марта в 22:39
Предлогаю дать юве техничку.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
05 марта в 21:52
Я буду болеть за Интер
Жека10
Жека10
05 марта в 21:25
9 марта годовщина Интера.Эх удачно бы сыграть да потом отменить можно
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
05 марта в 20:41
В Европу возвращается большой футбол.8марта ЮВЕНТУС - ИНТЕР.9 марта РОСТОВ-ЦСКА!
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
05 марта в 20:14
Ну хоть что то решили
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
05 марта в 20:12
роналда будет играть в женский день гы-гы
Jeck Denielse
Jeck Denielse
05 марта в 19:51
Они реально за оставшиеся 2,5 дня короновирус победят ??
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