Украинская Премьер-Лига вернётся к формату с 16 командами с сезона-2021/22

На заседании Исполкома Украинской ассоциации футбола приняли решение вернуть формат украинской Премьер-Лиги с участием 16 команд. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент УАФ Андрей Павелко.

Важным и положительным решением Исполкома стало возвращение к формату проведения чемпионата УПЛ с участием 16 клубов, который заработает в сезоне 2021/2022. Это один из главных признаков того, что украинский футбол растет после нескольких сложнейших лет в условиях войны и экономического спада. Это новые возможности для роста клубов и привлечение болельщиков на стадионы в разных уголках Украины.

Сезон-2021/22 обещает стать переломным и очень результативным для всего украинского футбола. Ведь в этот период:

- рассмотрев предложение УПЛ , планируем провести трансформацию чемпионата молодежных команд;