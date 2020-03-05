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Украинская Премьер-Лига вернётся к формату с 16 командами с сезона-2021/22

05 марта 2020, 22:50

На заседании Исполкома Украинской ассоциации футбола приняли решение вернуть формат украинской Премьер-Лиги с участием 16 команд. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент УАФ Андрей Павелко.

Важным и положительным решением Исполкома стало возвращение к формату проведения чемпионата УПЛ с участием 16 клубов, который заработает в сезоне 2021/2022. Это один из главных признаков того, что украинский футбол растет после нескольких сложнейших лет в условиях войны и экономического спада. Это новые возможности для роста клубов и привлечение болельщиков на стадионы в разных уголках Украины.

Сезон-2021/22 обещает стать переломным и очень результативным для всего украинского футбола. Ведь в этот период:

- рассмотрев предложение УПЛ, планируем провести трансформацию чемпионата молодежных команд;

- с сезона 2021/2022 планируем покрыть технологией VAR все матчи чемпионата Украины и окончательно искоренить практику договорных матчей.

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Все комментарии
Павел Амурский
Павел Амурский
вчера в 11:09
Команда из Ковалевки добавится, гроза авторитетов.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 07:08
"А хохлу всё нипочём-только морда кирпичом"
Евгений Быстров
Евгений Быстров
вчера в 05:50
    10 Seconds to Mars
    10 Seconds to Mars
    вчера в 01:18
    При всём моём желании, видеть старый формат, но у нас некому играть. Не все в УПЛ тянут требования УПЛ, клубный футбол в стране обеднел и какого-то особого возрождения пока не видно, а тут ещё +4 команды.
    Новости Тарасовки
    Новости Тарасовки
    вчера в 00:09
    Александрия-2 и Мариуполь-2 заиграют.
    minai
    minai
    05 марта в 23:38
    А сколько щас, 18-ть шоле ? От них можно всего ожидать.
    drug01
    drug01
    05 марта в 23:34
    Ищют новые пути....
    dimagas2
    dimagas2
    05 марта в 23:05
    Это они зря.
    dino-hsv
    dino-hsv
    05 марта в 22:55
    пока во всем мире бушует коронавирус, на постсоветском пространстве появилась вещь пострашнее - эпидемия расширения лиг
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