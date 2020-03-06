Дик срывает банк

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сегодня, 17:30

«Соккер.ру» рассказывает о событиях в Кубке Нидерландов.

Определились финалисты Кубка Голландии. 19 апреля в решающем матче сыграют нынешний клуб Дика Адвоката и бывший. «Фейеноорд» и «Утрехт». Встреча пройдёт на роттердамской арене «Де Кейп». Надо ли уточнять, кто станет фаворитом финала?

Конечно, болельщики «Фейе» мечтали о другом сопернике. Их хотелось увидеть De Klassieker, причём с положительным для роттердамцев исходом. Но «Аякс» подкачал, проиграв в полуфинале «Утрехту».

С «Аяксом» творится что-то неладное. Вылет из Лиги Европы, потеря отрыва в шесть очков от «Алкмара» в чемпионате страны. Тут ещё второй тренер Кристиан Поульсен угодил под карантин. Вернулись в строй Квинси Промес и Хаким Зийех, но их форма далека от идеала. Неприятная история с Дейли Блиндом. Который вроде бы преодолел проблемы с сердцем, но опасность повтора остаётся. Не добавляют настроения уже анонсированные уходы в «Челси» Хакима Зийеха и Андре Онаны. Да и главного тренера Эрика тен Хага всё время куда-то сватают.

Кризис, а тут больше уместно это жёсткое слово, нежели безобидное спад, продолжается. «Аякс» проиграл в полуфинале «Утрехту». В первом тайме Симон Густафсон вывел на ударную позицию Сандера ван де Стрика, и тот не промахнулся. После перерыва Густафсон с 11-метрового сломал сопротивление «аяксидов». Амстердамцы чаще владели мячом, больше били по воротам, но результат – на табло. А ведь в нынешнем сезоне Кубок бы «Аяксу» не помешал.

«Утрехт» сделал шаг в сторону Лиги Европы. Если выиграет Кубок, то заветная путёвка достанется команде Джона ван ден Брома. Если нет, то «Фейеноорд» получит пропуск в еврокубок, оставив вакансию для пятой команды лиги. А за неё «Утрехт» сможет побороться с «Виллемом II».

Вторым финалистом, как и ожидалось, стал «Фейеноорд». Мало кто сомневался, что мощно марширующая команда Дика Адвоката испытает проблемы с представителем Эерсте (первого дивизиона) «Бредой». Хотя та же «Бреда» в четвертьфинале выбила из Кубка «Алкмар». Но роттердамцы на «Де Кейп» сыграли в своё удовольствие. Пять мячей побывали в воротах гостей ещё до перерыва, два – после. Три гола на счету Стевена Бергейса. Несостоявшийся «армеец» Роберт Боженик забил свой очередной гол за голландский клуб. Успешным оказался эксперимент Адвоката по переводу Ригесиано Хапса в линию атаки. Проигравший конкуренцию Тайреллу Маласиа за пост левого защитника, Хапс весьма органично выглядел в атаке и даже забил один из семи мячей. Очень старался в середине поля юный Оркун Кокчу, которого просматривали посланцы «Арсенала». А ещё Оркун недавно подтвердил своё желание играть за сборную Турции, раз голландцы не зовут. Не исключено, что полузащитник «Фейеноорда» окажется среди участников первенства Европы.

«Соккер.ру» уже писал о чудесном преображении «Фейеноорда» под руководством Дика Адвоката. Сказка продолжается, и «Фейе» вплотную подобрался к трофею. Который он выигрывал не так давно – в 2018 году. Конечно, Кубок ещё нужно выиграть. Но сам ход событий указывает на правильность избранного вектора развития. Сейчас роттердамцы выглядят лучше всех в стране.

А как хорош, как молод и задорен Дик Адвокат. Старый тренер получает удовольствие от работы, у него всё получается, он чувствует полную поддержку руководства и болельщиков. Даже те, кто скептически относился к назначению бывшего пенсионера, сменили гнев на милость. Этот мощный старик ещё послужит.

Но ведь «Утрехт» тоже Дику не чужой. Прошлой осенью он в срочном порядке принял команду, которая находилась в довольно разобранном состоянии. Не в таком, как «Фейеноорд» при Япе Стаме, но всё же. Адвокат сумел в короткий срок навести порядок. «Утрехт» занял шестое место, отобрал у «Витесса» Леонида Слуцкого билет в Лигу Европы.

Адвокат счёл свою миссию выполненной и ушёл, передав дела Джону ван ден Брому. И не только дела, но и приличное наследство. Сказать, что «Утрехт» играет на багаже Дика было бы несправедливо в отношении ван ден Брома. Но заслуг предшественника не отрицает.

В чемпионате страны соперники сыграли оба матча, но первый «Фейеноорд» проводил ещё при Стаме. Ничья 1:1 в Роттердаме. Но уже с Адвокатом во главе «Фейе» выиграл в «Утрехте». Это, конечно, ещё ничего не значит. Однако в составе «Утрехта» имеется футболист, для которого финал будет матчем особенным. Это уже упоминавшийся выше Симон Густафсон.

Несколько лет назад швед приехал покорять Роттердам и хотел стать вторым Хенриком Ларссоном, даром что позиции игроков на поле отличаются. Отец нынешнего «спартаковца» был чистым форвардом, а Густафсон – атакующий полузащитник. Но в составе «Фейеноорда» Симон не нашёл себя. Игрок ротации – не более того. После года Симон решил попробовать себя в другой команде. В «Роде» получилось неплохо, а в «Утрехте» Дик Адвокат сделал шведа ключевым футболистом, через которого идёт вся игра. Кубковый финал для Симона возможность доказать, что он не пропал без «Фейе». Равно как и то, что он может вернуться. Если Дик смог раскрутить Густафсона в одной команде, то сможет и найти ему достойное применение в другой.

Другое дело, что в следующем сезоне Дик Адвокат вряд ли останется на своём посту. Задача тренера-пенсионера вытащить команду из пропасти, поднять её как можно выше и передать преемнику. Под ключ, как говорится. Выигрыш же Кубка Голландии станет достойным завершением карьеры – противоречивой, но, согласитесь, незаурядной.

А пока Дик обзавёлся молодым, но очень именитым помощником. В тренерский штаб вошёл Робин ван Перси, завершивший карьеру прошлым летом. 36-летний Робин работал экспертом на ТВ, но это занятие ему приелось. Захотелось реальных дел. Теперь ван Перси будет отвечать за подготовку нападающих и лично Роберта Боженика, на которого в клубе очень рассчитывают. Заодно станет учиться у Адвоката премудростям тренерского ремесла. А там глядишь, и на повышение пойдёт. Вдруг именно ван Перси и примет из рук Маленького Генерала эстафету.