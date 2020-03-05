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АПЛ отменила предматчевые рукопожатия игроков из-за эпидемии коронавируса

05 марта 2020, 23:15

Английская Премьер-Лига объявила о решении отменить предматчевые рукопожатия игроков из-за ситуации с распространением коронавируса.

Рукопожатие между игроками и официальными лицами матча Премьер-Лиги отменено начиная с этих выходных до дальнейшего уведомления, основанного на медицинской консультации.

Коронавирус передается воздушно-капельным путем и может распространяться через рукопожатие.

Клубы и официальные лица матча по-прежнему будут выполнять оставшуюся часть традиционного протокола выхода перед каждым матчем.

Выйдя на поле, обе команды продолжат выстраиваться в линию, сопровождаемые музыкой Премьер-Лиги, после чего игроки из домашней команды пройдут мимо своего противника, не пожимая ему руки.

Тем временем в Италии все матчи Серии А пройдут без зрителей до 3 апреля.

Коронавирус и футбол

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ЦСКА 06
ЦСКА 06
вчера в 07:54, ред.
Надо ещё угловые отменить чтобы не толпились в штрафной
ДСА
ДСА
вчера в 05:35, ред.
Ганчаренко с Тедеско придумали это первыми.
Pональдиньо
Pональдиньо
вчера в 04:43
АПЛ - позорище. Вон в Португалии по слухам не только рукопожатие перед матчем будет скоро, а еще и поцелуй.
vastudio
vastudio
вчера в 01:00
А когда будут играть голова в голову на втором этаже-то фигня))) Главное не здороваться)
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 00:26
Глупость то какая!!! Во время матча столько контактов и руками , и ногами , что простое рукопожатие просто мелочью кажется.
Ablom
Ablom
вчера в 00:07
Ногами можно попинаться.
ssmith589
ssmith589
вчера в 00:04
А ничего что потом в процессе игры они этими самыми руками будут хватать друг друга за всё, даже по лицу? АПЛ странная. :)
25процентный клоун
25процентный клоун
05 марта в 23:47
Противно смотреть апл, этого не буду делать в ближайшие годы. Гончаренку туда надо получается
311
311
05 марта в 23:26
А вы еще на Гончаренко гоните, он от вирусов защищается как может!)
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