АПЛ отменила предматчевые рукопожатия игроков из-за эпидемии коронавируса

Английская Премьер-Лига объявила о решении отменить предматчевые рукопожатия игроков из-за ситуации с распространением коронавируса.

Рукопожатие между игроками и официальными лицами матча Премьер-Лиги отменено начиная с этих выходных до дальнейшего уведомления, основанного на медицинской консультации.



Коронавирус передается воздушно-капельным путем и может распространяться через рукопожатие.



Клубы и официальные лица матча по-прежнему будут выполнять оставшуюся часть традиционного протокола выхода перед каждым матчем.



Выйдя на поле, обе команды продолжат выстраиваться в линию, сопровождаемые музыкой Премьер-Лиги, после чего игроки из домашней команды пройдут мимо своего противника, не пожимая ему руки.