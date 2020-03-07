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Обухов: «База в Тарасовке не такая огромная, но зато здесь есть борщ»

вчера, 21:22
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Форвард «Тамбова» Владимир Обухов рассказал о поражении от «Динамо» в матче 21-го тура РПЛ.

Тяжелая игра: в первом тайме нас прессинговали, тяжело удавалось выходить. Били вперед, но два габаритных защитника, в основном, выигрывали. Мало цеплялись впереди и пропускали атаки. Чувствуется класс: большой клуб с хорошими мастерами.

Я прожил в Тарасовке примерно 6 лет, когда был в «Спартаке». Мне нормально, ребятам нравится. База не такая огромная, экскурсий не водим, но борщ есть.

Команда теряет от того, что здесь нет болельщиков. Без болельщиков тяжеловато: команда из Тамбова находится в Тарасовке и играет в Нижнем Новгороде. Они приезжают, но не в том количестве, как было бы в Тамбове. Хотя так намного лучше, чем когда мы играли в Саранске — не тратим столько времени на дорогу.

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Все комментарии
Gruznoff
Gruznoff
сегодня в 00:33
В Тарасовке вообще негоже тренероваться.
LOpp
LOpp ответил mortid
вчера в 22:15
Главное чтобы в РПЛ было 18 команд, а то что Тамбов базируется в Москве, а играет в Нижнем Новгороде никого не кю..
311
311
вчера в 21:50
Бромантановый борщ от шеф-повара Егорки!)
mortid
mortid
вчера в 21:35
Вот страна :D А что не загнали их на базу куда нибудь во Владивосток? а играли бы в Калининграде.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 21:34
Чуток не повезло
ABir
ABir
вчера в 21:33
Хорошо, что база не простаивает, а используется по назначению
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