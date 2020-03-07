Обухов: «База в Тарасовке не такая огромная, но зато здесь есть борщ»

Форвард «Тамбова» рассказал о поражении от «Динамо» в матче 21-го тура РПЛ .

Тяжелая игра: в первом тайме нас прессинговали, тяжело удавалось выходить. Били вперед, но два габаритных защитника, в основном, выигрывали. Мало цеплялись впереди и пропускали атаки. Чувствуется класс: большой клуб с хорошими мастерами.

Я прожил в Тарасовке примерно 6 лет, когда был в «Спартаке». Мне нормально, ребятам нравится. База не такая огромная, экскурсий не водим, но борщ есть.

Команда теряет от того, что здесь нет болельщиков. Без болельщиков тяжеловато: команда из Тамбова находится в Тарасовке и играет в Нижнем Новгороде. Они приезжают, но не в том количестве, как было бы в Тамбове. Хотя так намного лучше, чем когда мы играли в Саранске — не тратим столько времени на дорогу.