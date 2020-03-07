Нойштедтер: «Такие победы, конечно, воодушевляют»

Защитник «Динамо» прокомментировал победу над «Тамбовом».

Как всегда и бывает, соперник при счёте 1:0 пробует сравнять счёт, остро атакует последние пять-десять минут. Они могли вымучить ничью. Я думаю, что 1:0 — опасный счёт.

Если арбитр после просмотра повтора зафиксировал положение вне игры, оно действительно было. Жаль, что гол отменили. Но правила есть правила.

Я не знаю, как «Тамбов» обычно играет. Я не смотрю все их матчи. А так они часто играли на контратаках. Могли воспользоваться своим шансом и сравнять счёт. Во втором тайме они играли по-другому. Были шансы, но мы смогли сохранить преимущество.

Такие победы, конечно, воодушевляют. Мы боролись до конца и победили. Поэтому радуемся.