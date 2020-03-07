Емельянов: «„Оренбург“ заслуженно обыграл „Арсенал“»

Главный тренер «Оренбурга» поделился мнением об игре 21-го тура РПЛ против «Арсенала»:

Думаю, что мы заслуженно выиграли этот матч. Готовились к этой команде, опасались ее. Достаточно квалифицированная команда, последние матчи перед зимой они играли по этой схеме, у них хорошо получалось, они одерживали победы. Повторю: мы обыграли сильную команду. Считаю, что заслуженно. От всех хотим действий на поле более полезных для команды, но тренер не может быть доволен всеми действиями. Но в целом довольны ребятами. В перерыве обсуждали, что нужно осуществлять давление на защитников, чтобы не выходили из обороны в атаку. Ребята это услышали, делали это.

Надо двигаться дальше, нам нужны очки, это еще не все. Только подумаешь, что что-то выиграл – все, ситуация может развернуться кардинально. Эта игра окончена, нужно готовиться к следующему матчу. У нас серьезный соперник, «Сочи» – хорошая команда, хорошие футболисты там.