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Емельянов: «„Оренбург“ заслуженно обыграл „Арсенал“»

вчера, 20:32
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург2 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Оренбурга» Константин Емельянов поделился мнением об игре 21-го тура РПЛ против «Арсенала»:

Думаю, что мы заслуженно выиграли этот матч. Готовились к этой команде, опасались ее. Достаточно квалифицированная команда, последние матчи перед зимой они играли по этой схеме, у них хорошо получалось, они одерживали победы. Повторю: мы обыграли сильную команду. Считаю, что заслуженно.  От всех хотим действий на поле более полезных для команды, но тренер не может быть доволен всеми действиями. Но в целом довольны ребятами. В перерыве обсуждали, что нужно осуществлять давление на защитников, чтобы не выходили из обороны в атаку. Ребята это услышали, делали это.

Надо двигаться дальше, нам нужны очки, это еще не все. Только подумаешь, что что-то выиграл – все, ситуация может развернуться кардинально. Эта игра окончена, нужно готовиться к следующему матчу. У нас серьезный соперник, «Сочи» – хорошая команда, хорошие футболисты там.

Ранее свое мнение о матче высказал наставник «Арсенала» Игорь Черевченко.

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Все комментарии
Albasin
Albasin
сегодня в 00:10
И красиво.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 21:02
согласен !хот и симпатия к пряникам!!
beefs
beefs
вчера в 20:58
Нечего и добавить...
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