Рауш: «Игра полностью была под нашим контролем»

Защитник «Динамо» поделился впечатлениями после победы над «Тамбовом» в матче 21-го тура РПЛ .

Мы здорово играли в первом тайме, но когда пять-шесть человек стоят в обороне, это тяжело. Нужно было что-то придумывать, но мы хорошо играли между линиями, здорово открывались. Игра полностью была под нашим контролем. Во втором тайме мы чуть-чуть сели, но всё равно не дали «Тамбову» создать много моментов. Нельзя было давать сопернику вернуться в игру, в этом была наша ошибка. Не боялись ли пропустить? Не думали об этом, но хорошо, что выиграли всухую. Я всегда говорил: лучше не забить, когда мы и так выиграли, но забить в другом матче — там будет нужнее.