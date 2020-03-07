Кверквелия: «У меня не было конфликта с Сёминым»

Защитник «Локомотива» заявил, что он полностью восстановился после травмы.

За это время было много разговоров – мол, у меня конфликт с тренером, с коллективом, и что я хочу уйти. Часто звонили журналисты. Это все чушь! Ни одного конфликта ни с кем не было. А как я уважаю Палыча, все знают! Просто травма у меня была непростая. Первые два месяца после повреждения я практически не мог ходить. Потом начал бегать – но вечно с ощущением, будто у меня вообще нет сил. Четыре месяца будто выпали из жизни – ничего не мог. А когда начал потихоньку тренироваться – все ребята уже набрали форму, и я по объективным причинам не попадал в стартовый состав.

Тяжелее всего было психологически – потому что так долго травмирован я был впервые в жизни. Вообще не помню, чтобы до этого пропускал из-за болезни больше двух дней.