Игра ЛЧ ПСЖ — «Боруссия», вероятно, пройдет без зрителей

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сегодня, 10:58

Правительство Франции намерено предпринять меры в связи с распространением коронавируса.

По информации французских СМИ , в скором времени должны объявить, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ — «Боруссия» Дортмунд пройдет, скорее всего, без зрителей. Ранее сообщалось, что эта встреча может быть перенесена.

Все мероприятия с посещаемостью более тысячи человек будут запрещены. Таким образом, футбольные игры тоже попадают под этот запрет. Вероятно, что они будут проходить при пустых трибунах.

Во Франции выявлено более 1200 случаев заболевания коронавирусом. Сообщается о 19 умерших.

Коронавирус и футбол