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Игра ЛЧ ПСЖ — «Боруссия», вероятно, пройдет без зрителей

сегодня, 10:58
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)Боруссия11.03.2020 в 23:00 Не начался

Правительство Франции намерено предпринять меры в связи с распространением коронавируса.

По информации французских СМИ, в скором времени должны объявить, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ — «Боруссия» Дортмунд пройдет, скорее всего, без зрителей. Ранее сообщалось, что эта встреча может быть перенесена.

Все мероприятия с посещаемостью более тысячи человек будут запрещены. Таким образом, футбольные игры тоже попадают под этот запрет. Вероятно, что они будут проходить при пустых трибунах.

Во Франции выявлено более 1200 случаев заболевания коронавирусом. Сообщается о 19 умерших.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
Nazi
Nazi
сегодня в 14:25
Жаль, при полных трибунах футбол это праздник, при пустых пародия на него...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:25
Очень жаль, скорей бы это закончилось
Мысыктар
Мысыктар
сегодня в 13:02
это ужасно.год порожняк
Брулин
Брулин
сегодня в 12:53
У "Парижа" зато будет теперь отмазка для оправдания в случае очередного потенциально возможного вылета уже в 1/8 ..
Lucky luciano
Lucky luciano
сегодня в 12:43
без зрителей это не футбол
beefs
beefs
сегодня в 12:32
И до Франции дошло, кто следующий?
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:28
Кому такой футбол нужен.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:04
Кошмар...
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 11:30
Ну и 3 такая лига чемпионов нужна!
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
сегодня в 11:17
    Mangur
    Mangur
    сегодня в 11:02
    Без комментариев
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 11:00
    Тогда и без телезрителей
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