Прокуратура Швейцарии начала проверять Инфантино

Сообщается, что швейцарская прокуратура начала проверку в отношении президента ФИФА Джанни Инфантино.
Инфантино подозревается в получении конфиденциальной информации о расследовании в отношении ФИФА по делу о коррупции в 2015 году.
Есть вероятность, что Инфантино, в то время занимавший пост генерального секретаря УЕФА, воспользовался связями с одним из региональных прокуроров, чтобы ознакомиться с расследованием. Прокурор, который предоставил информацию, был после приглашён на ряд важных матчей.
Ранее Инфантино представил план развития ФИФА на ближайшие годы.
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