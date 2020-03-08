Прокуратура Швейцарии начала проверять Инфантино

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сегодня, 10:05

Сообщается, что швейцарская прокуратура начала проверку в отношении президента ФИФА Джанни Инфантино.

Инфантино подозревается в получении конфиденциальной информации о расследовании в отношении ФИФА по делу о коррупции в 2015 году.

Есть вероятность, что Инфантино, в то время занимавший пост генерального секретаря УЕФА , воспользовался связями с одним из региональных прокуроров, чтобы ознакомиться с расследованием. Прокурор, который предоставил информацию, был после приглашён на ряд важных матчей.