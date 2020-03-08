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Прокуратура Швейцарии начала проверять Инфантино

сегодня, 10:05

Сообщается, что швейцарская прокуратура начала проверку в отношении президента ФИФА Джанни Инфантино.

Инфантино подозревается в получении конфиденциальной информации о расследовании в отношении ФИФА по делу о коррупции в 2015 году.

Есть вероятность, что Инфантино, в то время занимавший пост генерального секретаря УЕФА, воспользовался связями с одним из региональных прокуроров, чтобы ознакомиться с расследованием. Прокурор, который предоставил информацию, был после приглашён на ряд важных матчей.

Ранее Инфантино представил план развития ФИФА на ближайшие годы.

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Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 16:17
Вор сидит на воре и вором помыкает.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 11:01
Пусть еще по ЧМ разберутся с этими откатами,одно жульё.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:59
Снова что то затеяли вместе с америкосами и англосаксами.
VIPded
VIPded
сегодня в 10:47
Одно жульё в функционерах заседает...(((
Alex12357
Alex12357
сегодня в 10:38
Неужели?Просто не верится ,заодно Меську с Роналду прихватите ,как они ЗМ покупали!!!
itujan
itujan
сегодня в 10:32
Прокуратура Швейцарии в Вашингтоне.
Аpбитр
Аpбитр ответил renamed 20
сегодня в 10:12
Верните мне мой ник, пожалуйста.
Добрый день.
На какой ник?
Parma1972
Parma1972
сегодня в 10:07
Давно пора
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