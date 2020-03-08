Игроки ПСЖ не поддержали идею Тухеля провести короткие сборы в Испании

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сегодня, 12:46

По информации французских СМИ , игроки ПСЖ не поддержали инициативу своего главного тренера накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Боруссией» Д.

Сообщается, что наставник парижской команды пытался организовать небольшой сбор команды на юге Испании, воспользовавшись паузой в чемпионате из-за отмены матча со «Страсбуром». Тухель хотел, чтобы его игроки потренировались в комфортных условиях. Однако футболисты отказались от этой идеи, так как не захотели расставаться с семьями и жить в отеле.