Игроки ПСЖ не поддержали идею Тухеля провести короткие сборы в Испании

По информации французских СМИ, игроки ПСЖ не поддержали инициативу своего главного тренера Томаса Тухеля накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Боруссией» Д.
Сообщается, что наставник парижской команды пытался организовать небольшой сбор команды на юге Испании, воспользовавшись паузой в чемпионате из-за отмены матча со «Страсбуром». Тухель хотел, чтобы его игроки потренировались в комфортных условиях. Однако футболисты отказались от этой идеи, так как не захотели расставаться с семьями и жить в отеле.
Ранее стало известно, что матч ПСЖ — «Боруссия» может быть перенесен из-за эпидемии коронавируса.
Как с таким тренером играть? Вот и выпрут их опять из 1/8 ЛЧ...
Тьфу ты, с такими деньгами и норм тренера не могут взять.. Ослы эти шейхи..
Как с таким тренером играть? Вот и выпрут их опять из 1/8 ЛЧ...
Тьфу ты, с такими деньгами и норм тренера не могут взять.. Ослы эти шейхи..