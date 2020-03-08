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Игроки ПСЖ не поддержали идею Тухеля провести короткие сборы в Испании

сегодня, 12:46

По информации французских СМИ, игроки ПСЖ не поддержали инициативу своего главного тренера Томаса Тухеля накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Боруссией» Д.

Сообщается, что наставник парижской команды пытался организовать небольшой сбор команды на юге Испании, воспользовавшись паузой в чемпионате из-за отмены матча со «Страсбуром». Тухель хотел, чтобы его игроки потренировались в комфортных условиях. Однако футболисты отказались от этой идеи, так как не захотели расставаться с семьями и жить в отеле.

Ранее стало известно, что матч ПСЖ — «Боруссия» может быть перенесен из-за эпидемии коронавируса.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 18:03
Правильно, пусть тренируются те кто играть не умеет.
Nazi
Nazi
сегодня в 17:55
Совершенно никакого авторитета у етого тухеля будь он неладен..

Как с таким тренером играть? Вот и выпрут их опять из 1/8 ЛЧ...

Тьфу ты, с такими деньгами и норм тренера не могут взять.. Ослы эти шейхи..
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 17:03
Плевали они на его идеи
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