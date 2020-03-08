Министр спорта Италии за минуту до матча призвал приостановить Серию А

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сегодня, 14:51

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора поддержал призыв Ассоциации игроков приостановить Серию A на некоторое время из-за вспышки коронавируса.

Это произошло буквально за одну минуту до начала матча 26-го тура Серии А «Парма» — СПАЛ .

Игроки уже стояли в туннеле стадиона, готовились выйти на поле. Звучал гимн чемпионата, однако судьи в последний момент сообщили, что министр спорта в данный момент рассматривает возможность немедленной остановки матчей Серии А. В итоге команды вернулись в раздевалку.