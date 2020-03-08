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Министр спорта Италии за минуту до матча призвал приостановить Серию А

сегодня, 14:51
ПармаЛоготип футбольный клуб Парма0 : 1Логотип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)СПАЛМатч завершен

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора поддержал призыв Ассоциации игроков приостановить Серию A на некоторое время из-за вспышки коронавируса.

Это произошло буквально за одну минуту до начала матча 26-го тура Серии А «Парма» — СПАЛ.

Игроки уже стояли в туннеле стадиона, готовились выйти на поле. Звучал гимн чемпионата, однако судьи в последний момент сообщили, что министр спорта в данный момент рассматривает возможность немедленной остановки матчей Серии А. В итоге команды вернулись в раздевалку. 

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Все комментарии
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответил свинина
сегодня в 20:56
тебе и тут след интера чудится. Ты бы за "гвардеец" свой, так переживал, как интер травишь.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 19:43
    Скорей бы этот дурдом закончился
    311
    311
    сегодня в 16:21
    Чуть не перезаразили всех на поле, министр спас!)
    renamed user 515326
    renamed user 515326 ответил Брулин
    сегодня в 16:08
    Самый интересный чемпионат за последние лет 10 превратился в полный абсурд... Понятно, ситуация страшная, но вы там уже определитесь на конец...
    самый скучный чемпионат за последние 10 лет, чемпион известен до начало чемпионата.
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 16:03
    Самый интересный чемпионат за последние лет 10 превратился в полный абсурд...
    Понятно, ситуация страшная, но вы там уже определитесь на конец...
    свинина
    свинина ответил Иоанн Рюрикович
    сегодня в 15:25
    56, хотя что взять с фаната интера?
    тебе и тут след интера чудится. Ты бы за "гвардеец" свой, так переживал, как интер травишь.
    Colchoneros
    Colchoneros
    сегодня в 15:13
    Дурдом!
    renamed user 515326
    renamed user 515326
    сегодня в 15:13
    правильное решение. здоровья дороже.
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 15:07
    вроде как все матчи перенесли. кошмар конечно...
    Шишанутый
    Шишанутый
    сегодня в 15:04, ред.
    Пора уже принять окончательное решенее а не мучать так игроков. Они уже были готовы на поле идти а их гоняют туда сюда. В этих условиях нормально подготовится к матчу не возможно!! Если отменять то все матчи! Чтоб все были в равных условиях а не так что у одних по 30 туров сыграно, а у других по 25.
    Иоанн Рюрикович
    Иоанн Рюрикович
    сегодня в 14:53
    56, хотя что взять с фаната интера?
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