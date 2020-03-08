Суд Парагвая продлил срок ареста Роналдиньо до 6 месяцев

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сегодня, 08:59

По информации бразильских СМИ , бывший полузащитник сборной Бразилии, обладатель «Золотого мяча» Роналдиньо вместе со своим братом продолжает находиться под стражей в Парагвае.

Сообщается, что Роналдиньо и Роберто будут удерживать под стражей на время следственных действий. Этот процесс может продлиться до шести месяцев.

Адвокаты братьев добивались домашнего ареста для своих клиентов, но суд отклонил просьбу, решив, что братья могут сбежать, а Бразилия не станет выдавать своих граждан Парагваю.

Напомним, что Роналдиньо и Роберто были задержаны в аэропорту Парагвая из-за предъявленных поддельных документов.