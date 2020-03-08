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Суд Парагвая продлил срок ареста Роналдиньо до 6 месяцев

сегодня, 08:59

По информации бразильских СМИ, бывший полузащитник сборной Бразилии, обладатель «Золотого мяча» Роналдиньо вместе со своим братом продолжает находиться под стражей в Парагвае.

Сообщается, что Роналдиньо и Роберто будут удерживать под стражей на время следственных действий. Этот процесс может продлиться до шести месяцев.

Адвокаты братьев добивались домашнего ареста для своих клиентов, но суд отклонил просьбу, решив, что братья могут сбежать, а Бразилия не станет выдавать своих граждан Парагваю.

Напомним, что Роналдиньо и Роберто были задержаны в аэропорту Парагвая из-за предъявленных поддельных документов.

Суд Парагвая продлил срок ареста Роналдиньо до 6 месяцев

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил anfield1984
сегодня в 19:39
Тупой не сможет играть так, как играл Роналдиньо. Тупость и ограниченность - разные вещи. Он, скорее, ограниченный.
Был бы он умный,ЗМ получал бы каждый год а он барахтался до утра в своем ресторане с падшими женщинами пьяный.
Футбольный талант ему дал Бог,как и наркоману Марадоне,разве Марадона для жизни умный,как и Рональдиньо?
Vave666
Vave666 ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 18:58
Его даже знают дети а он фальшивым паспортом летит в другую страну с братом-тупой еще тупее,он должен сидеть за тупость,его за это и Гвардиола вышвырнул,пьяный приходил на тренировки после бессонных ночей в ресторане.
Забавно , когда у человека (скорее всего взрослого) аккаунт назван в честь футболиста и он же предъявляет за тупость великому спортсмену! кстати из той же команды!
Vave666
Vave666 ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 18:54
Месси такое никогда не сделает,Месси умный,порядочный,интелигентный.
Пхахахаахах то то его налоговая дрючит!
anfield1984
anfield1984 ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 18:52
Тупой не сможет играть так, как играл Роналдиньо. Тупость и ограниченность - разные вещи. Он, скорее, ограниченный.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил eleven LC
сегодня в 18:40
Я не знаю что за поддельные документы предъявил Роналдинью но нужно быть полным идиотом что бы будучи всемирно известным показывать поддельный паспорт!
Он полный идиот и есть.
Адвокат Адольфо Марин, представляющий интересы бывшего полузащитника сборной Бразилии, обладателя "Золотого мяча" Роналдинью, рассказал о задержании его клиента в Парагвае.

— Судья не понял, что Роналдинью не знал, что совершил преступление. Он просто не понимал, что ему дали фальшивые документы. Он глуп, — приводит слова Марина AS.

Идиот не знал,что он гражданин Бразилии а не Перу.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:30
Надо спасать легенду
Евгений Быстров
Евгений Быстров
сегодня в 18:28
Жееесть.Как так то?
Twisted
Twisted
сегодня в 17:32
От лучшего футболиста мира до тюрьмы)..давно все мозги пропил и прокурил
eleven LC
eleven LC
сегодня в 17:30
Я не знаю что за поддельные документы предъявил Роналдинью но нужно быть полным идиотом что бы будучи всемирно известным показывать поддельный паспорт!
renamed user 515326
renamed user 515326 ответил Dima salev
сегодня в 16:09
Зачем ему подьелний документ? У него вроде с деньгами нет проблем,
с мозгами у него проблемы!
Dima salev
Dima salev
сегодня в 15:27
Зачем ему подьелний документ? У него вроде с деньгами нет проблем,
dzvinka
dzvinka
сегодня в 14:23
чутка потрясут мажоров))
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил NGYRZ
сегодня в 13:45
Честно сказать не понимаю, зачем ему вдруг понадобилось пересекать границу с поддельным паспортом? Мне кажется, Рони уже не знает чем себя занять и лезет во всякую хрень. Не удивлюсь, если он еще и травку покуриваети и его в будущем с ней поймают!
Месси такое никогда не сделает,Месси умный,порядочный,интелигентный.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил kolpankolpan
сегодня в 13:43
Если бы за тупость сидели, играть в футбол некому бы было.
Рональдиньо особый тупой,зная,что его все знают догадаться надо фальшивый перуанский паспорт сделать и лететь в Перу
Евгений Сибель
Евгений Сибель
сегодня в 13:33
Рону же через 2 недели 40
kolpankolpan
kolpankolpan ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 13:03
Его даже знают дети а он фальшивым паспортом летит в другую страну с братом-тупой еще тупее,он должен сидеть за тупость,его за это и Гвардиола вышвырнул,пьяный приходил на тренировки после бессонных ночей в ресторане.
Если бы за тупость сидели, играть в футбол некому бы было.
Брулин
Брулин
сегодня в 12:12
Должен связаться с Кокориным и Мамаевым, чтоб дали инструктаж.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 12:05
Его даже знают дети а он фальшивым паспортом летит в другую страну с братом-тупой еще тупее,он должен сидеть за тупость,его за это и Гвардиола вышвырнул,пьяный приходил на тренировки после бессонных ночей в ресторане.
Беспределов
Беспределов
сегодня в 11:34
Беспредел властей
neomessi
neomessi
сегодня в 11:29
Мутная история!
Надеюсь все решиться в пользу Рона.
renamed user 515326
renamed user 515326
сегодня в 11:27
умнее Неймара, но как был дурачком, так и остался дурачком.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:24
Тебя посадят, а ты не воруй...
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:23
Свободу товарищу Рональдинью!
SHMEL
SHMEL
сегодня в 11:22
Жестко за них взялись...Можно было бы и скидочку за заслуги сделать.
drug01
drug01
сегодня в 11:20
Плохи дела......
Василий 50
Василий 50
сегодня в 11:11
Жесть.
kolpankolpan
kolpankolpan ответил vashinin
сегодня в 11:05
Не ценят своих легенд))
Машинка красивая,цветная- красненькая ,яркенькая,да?
vashinin
vashinin
сегодня в 10:33
Не ценят своих легенд))
galem72
galem72
сегодня в 10:26
"...адвокаты добивались домашнего ареста для своих клиентов, но суд отклонил просьбу..."

Нужно было проситься в Ростов. Плешь бы договорился с Парагваем...
holms918
holms918
сегодня в 10:26
Нехорошо документы подделывать.
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