Суд Парагвая продлил срок ареста Роналдиньо до 6 месяцев

По информации бразильских СМИ, бывший полузащитник сборной Бразилии, обладатель «Золотого мяча» Роналдиньо вместе со своим братом продолжает находиться под стражей в Парагвае.
Сообщается, что Роналдиньо и Роберто будут удерживать под стражей на время следственных действий. Этот процесс может продлиться до шести месяцев.
Адвокаты братьев добивались домашнего ареста для своих клиентов, но суд отклонил просьбу, решив, что братья могут сбежать, а Бразилия не станет выдавать своих граждан Парагваю.
Напомним, что Роналдиньо и Роберто были задержаны в аэропорту Парагвая из-за предъявленных поддельных документов.
Футбольный талант ему дал Бог,как и наркоману Марадоне,разве Марадона для жизни умный,как и Рональдиньо?
Футбольный талант ему дал Бог,как и наркоману Марадоне,разве Марадона для жизни умный,как и Рональдиньо?
Адвокат Адольфо Марин, представляющий интересы бывшего полузащитника сборной Бразилии, обладателя "Золотого мяча" Роналдинью, рассказал о задержании его клиента в Парагвае.
— Судья не понял, что Роналдинью не знал, что совершил преступление. Он просто не понимал, что ему дали фальшивые документы. Он глуп, — приводит слова Марина AS.
Идиот не знал,что он гражданин Бразилии а не Перу.
Адвокат Адольфо Марин, представляющий интересы бывшего полузащитника сборной Бразилии, обладателя "Золотого мяча" Роналдинью, рассказал о задержании его клиента в Парагвае.
— Судья не понял, что Роналдинью не знал, что совершил преступление. Он просто не понимал, что ему дали фальшивые документы. Он глуп, — приводит слова Марина AS.
Идиот не знал,что он гражданин Бразилии а не Перу.
Надеюсь все решиться в пользу Рона.
Надеюсь все решиться в пользу Рона.
Нужно было проситься в Ростов. Плешь бы договорился с Парагваем...
Нужно было проситься в Ростов. Плешь бы договорился с Парагваем...