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Мальта отказалась принять матч «Ювентус» — «Лион»

сегодня, 17:23
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб ЛионЛион17.03.2020 в 23:00 Не начался

«Ювентус» предпринял попытку договориться с Федерацией футбола Мальты принять их ответный поединок с «Лионом» в Лиге чемпионов, однако туринский клуб получил отказ. Провести матч на Мальте не представляется возможным из-за коронавируса — итальянские болельщики в любом случае не смогли бы попасть в страну из соображений безопасности.

Таким образом, «Ювентус» сыграет с «Лионом» в Турине. Матч пройдет без зрителей, поскольку правительство Италии постановило, что до 3 апреля все спортивные мероприятия будут проходить без зрителей в связи с коронавирусом.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
Charismatic
Charismatic
сегодня в 21:18
Правильно сделали. роналд нельзя пускать в нормальные страны, это же позор.
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответил cska minus
сегодня в 21:08
Потому что эгегеев не любят
А за что вас любить?
cska minus
cska minus ответил Иоанн Рюрикович
сегодня в 21:02
Потому что эгегеев не любят
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответил Lucky luciano
сегодня в 20:37
в Минск переносите
Глава ДНР 54 Душилин тоже не против принять всех короновирусных. Он прям так и заявил.)
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответил cska minus
сегодня в 20:36
Гомофобы
Почему? Ведь не спердаку отказали. Аха-ха)
Agamaga
Agamaga
сегодня в 20:34
Мальта теперь в чёрном списке дельфина
Happyboy Barca
Happyboy Barca
сегодня в 20:23
как так можно??? неужели там не хотят посмотреть на красавицу с хвостиком
cska minus
cska minus
сегодня в 19:13
Гомофобы
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:26
Такой был шанс суперфутбол посмотреть!
sihafazatron
sihafazatron ответил гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
сегодня в 18:21
то-то сити там ни разу не играл, походу не пускают геев, хахаха
сити туда и не просится)
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома ответил sihafazatron
сегодня в 18:08
то-то сити там ни разу не играл, походу не пускают геев, хахаха
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 17:49
в мальте геев не любят
cska vperiod
cska vperiod ответил Lucky luciano
сегодня в 17:48
в Минск переносите
Почему в Минск? Давай в Киев они всех принимают лишь бы запад.
Lucky luciano
Lucky luciano
сегодня в 17:27
в Минск переносите
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