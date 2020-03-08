Мальта отказалась принять матч «Ювентус» — «Лион»

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сегодня, 17:23

«Ювентус» предпринял попытку договориться с Федерацией футбола Мальты принять их ответный поединок с «Лионом» в Лиге чемпионов, однако туринский клуб получил отказ. Провести матч на Мальте не представляется возможным из-за коронавируса — итальянские болельщики в любом случае не смогли бы попасть в страну из соображений безопасности.

Таким образом, «Ювентус» сыграет с «Лионом» в Турине. Матч пройдет без зрителей, поскольку правительство Италии постановило, что до 3 апреля все спортивные мероприятия будут проходить без зрителей в связи с коронавирусом.

Коронавирус и футбол