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Ляпорт: «Артета – отличный тренер, он добьется больших успехов»

11 марта 2020, 09:52

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт высказался о наставнике «Арсенала» Микеле Артете. Напомним, что Артета принял «Арсенал» в декабре, до этого он работал помощником главного тренера в «Ман Сити».

Он всё время пытается помочь игрокам. У него были очень хорошие отношения со всеми [в «Ман Сити»] и со мной особенно. Я думаю, что Артета отличный тренер, он добьется больших успехов в своей карьере.  

Стоит отметить, что в среду, 11 марта, «Манчестер Сити» и «Арсенал» должны были встретиться в перенесенном матче 28-го тура АПЛ, однако эту встречу отменили из-за угрозы распространения коронавируса.

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