Ляпорт: «Артета – отличный тренер, он добьется больших успехов»

1583909534

11 марта 2020, 09:52

Защитник «Манчестер Сити» высказался о наставнике «Арсенала» . Напомним, что Артета принял «Арсенал» в декабре, до этого он работал помощником главного тренера в «Ман Сити».

Он всё время пытается помочь игрокам. У него были очень хорошие отношения со всеми [в «Ман Сити»] и со мной особенно. Я думаю, что Артета отличный тренер, он добьется больших успехов в своей карьере.