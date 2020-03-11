Ляпорт: «Артета – отличный тренер, он добьется больших успехов»

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт высказался о наставнике «Арсенала» Микеле Артете. Напомним, что Артета принял «Арсенал» в декабре, до этого он работал помощником главного тренера в «Ман Сити».
Он всё время пытается помочь игрокам. У него были очень хорошие отношения со всеми [в «Ман Сити»] и со мной особенно. Я думаю, что Артета отличный тренер, он добьется больших успехов в своей карьере.
Стоит отметить, что в среду, 11 марта, «Манчестер Сити» и «Арсенал» должны были встретиться в перенесенном матче 28-го тура АПЛ, однако эту встречу отменили из-за угрозы распространения коронавируса.