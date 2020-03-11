Витсель: «Не жалею, что перешел в китайский клуб из „Зенита“»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» признался, что не жалеет о своем переходе в китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь» из «Зенита» в 2017 году.

У меня нет никаких сожалений на этот счет. Если бы я мог вернуть время назад, то я бы сделал то же самое. Когда переехал в Китай, это было настоящей информационной бомбой в Бельгии. Меня много критиковали, поскольку я был ещё молод.