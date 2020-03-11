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Витсель: «Не жалею, что перешел в китайский клуб из „Зенита“»

11 марта 2020, 09:42

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель признался, что не жалеет о своем переходе в китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь» из «Зенита» в 2017 году.

У меня нет никаких сожалений на этот счет. Если бы я мог вернуть время назад, то я бы сделал то же самое. Когда переехал в Китай, это было настоящей информационной бомбой в Бельгии. Меня много критиковали, поскольку я был ещё молод.

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Александр Алексатов
Александр Алексатов
12 марта в 14:00
    Бакланский рубеж
    Бакланский рубеж
    11 марта в 16:04
    От перемены мест помоек запах не меняется аххах
    ZENIT GOAL
    ZENIT GOAL
    11 марта в 11:24
    Что в Китай, что в Зенит в 2012 шёл исключительно за деньгами.
    Непонятно, что в нём увидели руководители Дортмунда. Ни паса, ни отбора.
    Nekit92
    Nekit92
    11 марта в 11:03
    Ну с таким окладом было бы странно сказать подругому
    Faustello
    Faustello
    11 марта в 10:32
    Все правильно сделал, пока молодой и здоровый погонял на вахты по суровым краям, теперь в достатке пенсионером доигрывать )))
    112910415
    112910415
    11 марта в 10:30
    весьма логично
    LOpp
    LOpp
    11 марта в 10:08
    глупо жалеть о повышении в карьере
    ДАША Д
    ДАША Д
    11 марта в 09:53
    Заработал до конца жизни
    RussianMango
    RussianMango
    11 марта в 09:52
    Вырваться из газпромовской ловушки за счастье.
    Stiv28
    Stiv28
    11 марта в 09:44
    Ты и в Зените только страдал.
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