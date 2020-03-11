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Иличич: «„Аталанта“ стремится побеждать каждого соперника»

сегодня, 04:22
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия3 : 4Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

Форвард «Аталанты» Йосип Иличич после победы над «Валенсией» (4:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что «Аталанта» давно перестала быть явным аутсайдером.

После первого матча я сказал, что успехи «Аталанта» ни для кого больше не являются сюрпризом. Мы делаем выдающиеся вещи на протяжении уже нескольких лет, и наша цель – доказать, что мы заслуживаем быть здесь, что мы хотим стать ещё сильнее и наслаждаться каждым моментом этого процесса. Мы должны получить от этого удовольствие, ведь достичь этого уровня нелегко. Мы поднимали планку на протяжении всех этих лет, это не было случайностью.

Мы стремимся побеждать каждого соперника, который встретится нам на пути. Это всё, что нам нужно.

Сегодня голы забивал я, но для меня важнее победа команды. Без неё я не смог бы сделать ничего. Надеюсь, что в следующий раз лучшим игроком матча станет Гомес.

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