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Гасперини: «„Аталанта“ уловила суть ЛЧ и выиграла 4 матча подряд»

сегодня, 05:08
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия3 : 4Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу над «Валенсией» (4:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и выход своей команды в четвертьфинал турнира.

Матч не был лёгким ни минуты. Некоторые из пропущенных нами голов можно было избежать. Но мы очень хотели добыть здесь победу и ни в коем случае не возвращаться с поражением или ничьей.

Очень необычно, что мы забиваем так много, часто, по четыре мяча или больше. После трудного старта в Лиге чемпионов мы уловили её суть и выиграли четыре матча подряд. А сегодня увидели, что можем играть намного лучше.

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ДСА
ДСА
сегодня в 07:41
Дальше не пройдут.
112910415
112910415
сегодня в 07:20
красавцы !
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