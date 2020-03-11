Гасперини: «„Аталанта“ уловила суть ЛЧ и выиграла 4 матча подряд»

Наставник «Аталанты» прокомментировал победу над «Валенсией» (4:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и выход своей команды в четвертьфинал турнира.

Матч не был лёгким ни минуты. Некоторые из пропущенных нами голов можно было избежать. Но мы очень хотели добыть здесь победу и ни в коем случае не возвращаться с поражением или ничьей.

Очень необычно, что мы забиваем так много, часто, по четыре мяча или больше. После трудного старта в Лиге чемпионов мы уловили её суть и выиграли четыре матча подряд. А сегодня увидели, что можем играть намного лучше.