Триппьер: «Я говорил с партнерами по команде об атмосфере на „Энфилде“»

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11 марта 2020, 09:37

Защитник «Атлетико» прокомментировал предстоящий ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «матрасники» встретятся с «Ливерпулем» на «Энфилде». Напомним, что в первой игре мадридцы победили «красных» с минимальным счетом.

«Энфилд» — один из лучших стадионов для того, чтобы играть в футбол. Там великолепные болельщики, я говорил с партнерами по команде об атмосфере на этой арене. Фаны «Ливерпуля» попытаются быть настолько устрашающими, насколько это возможно, но нам нужно играть с настроем на выход в следующий раунд. Это будет сложно, однако мы готовы к вызову.

Отметим, что ранее о предстоящем поединке с «Атлетико» высказался главный тренер «Ливерпуля» .