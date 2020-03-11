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Триппьер: «Я говорил с партнерами по команде об атмосфере на „Энфилде“»

11 марта 2020, 09:37
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 3Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоЗакончился в доп. время

Защитник «Атлетико» Киран Триппьер прокомментировал предстоящий ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «матрасники» встретятся с «Ливерпулем» на «Энфилде». Напомним, что в первой игре мадридцы победили «красных» с минимальным счетом.

«Энфилд» — один из лучших стадионов для того, чтобы играть в футбол. Там великолепные болельщики, я говорил с партнерами по команде об атмосфере на этой арене. Фаны «Ливерпуля» попытаются быть настолько устрашающими, насколько это возможно, но нам нужно играть с настроем на выход в следующий раунд. Это будет сложно, однако мы готовы к вызову.

Отметим, что ранее о предстоящем поединке с «Атлетико» высказался главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

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