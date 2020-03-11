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Перкасси: «„Аталанта“ рада подарить людям 2 ярких часа в это трудное время»

сегодня, 06:55
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия3 : 4Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

Вице-президент «Аталанты» Лука Перкасси прокомментировал выездную победу над «Валенсией» (4:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и выход итальянской команды в четвертьфинал турнира.

Происходит что-то необыкновенное, и всё, что ждёт дальше, станет для нас бонусом.

Мы получили очень много сообщений не только из Бергамо и Италии, но и со всего света. Это тяжелое время для города, региона и страны, так что мы рады подарить людям два часа спектакля и развлечения.

Нет никаких секретов нашего успеха. Мы просто вкладываем в клуб всю нашу страсть, старания и решимость, ведь город заслуживает этого. Мы хотели поблагодарить его и показать, чего мы можем достигнуть в этот непростой период.

Этим футбольным вечером «Аталанта» зарекомендовала себя. И эти парни останутся не только в истории клуба, но также в истории итальянского и европейского футбола.

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