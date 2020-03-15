Мостовой: «Тедеско провоцировал Ганчаренко»

Экс-хавбек «Спартака» Александр Мостовой считает, что главный тренер «красно-белых» слишком эмоционально ведет себя во время матчей.

О поведении на бровке этого специалиста я говорил еще с первого его матча в России. А то, что он вытворял в кубковой игре с ЦСКА … Это была провокация и Ганчаренко, и других представителей армейцев, находившихся на бровке.

Ощущение, будто Тедеско ведет себя как юноша, на которого свалились слава и деньги (смеется).

Это не совсем спортивное поведение. Кому-то нравится, что он такой заводной, бегает и кричит, но такое поведение и отличает человека, который никогда не играл в футбол на серьезном уровне. Нам-то что бегать, мы свое уже отбегали.