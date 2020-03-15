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Мостовой: «Тедеско провоцировал Ганчаренко»

сегодня, 09:08
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗакончился в доп. время

Экс-хавбек «Спартака» Александр Мостовой считает, что главный тренер «красно-белых» Доменико Тедеско слишком эмоционально ведет себя во время матчей.

О поведении на бровке этого специалиста я говорил еще с первого его матча в России. А то, что он вытворял в кубковой игре с ЦСКА… Это была провокация и Ганчаренко, и других представителей армейцев, находившихся на бровке.

Ощущение, будто Тедеско ведет себя как юноша, на которого свалились слава и деньги (смеется).

Это не совсем спортивное поведение. Кому-то нравится, что он такой заводной, бегает и кричит, но такое поведение и отличает человека, который никогда не играл в футбол на серьезном уровне. Нам-то что бегать, мы свое уже отбегали.

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Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:13
Жаль,что не спровоцировал до увольнения.
beefs
beefs
сегодня в 13:56
в нем еще играет ребячество...
berda2003
berda2003
сегодня в 13:50
жаль, что он пропускает следующий матч: цирк без клоуна - скука!
youtomee
youtomee ответил ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 13:34
Чтобы убедиться, что немец классический провокатор, надо во-первых, не быть фанатом хряков, а во-вторых, посмотреть запись любого матча от начала до конца. Там провокации судей, игроков команд соперников, тренеров соперников. Есть нормы поведения тренеров, да и просто мужчин взрослых. Видимо он о них не слышал.
я всего лишь про этот момент с рукопожатием говорил, и я не особо вижу здесь неспортивное поведение. Да, может показаться странноватым, но ничего плохого он делал. Победа в сложной игре, чего бы эмоционально не порадоваться. Что там было в других матчах и как ведет себя Тедеско - этого я не знаю, я не смотрю их игры) возможно он еще та сволота
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил youtomee
сегодня в 13:24
провоцировал? чел просто радовался победе, почему нельзя было подать ему руку - непонятно. Мостовой свое уже отбегал, может он скоро свое отговорит
Чтобы убедиться, что немец классический провокатор, надо во-первых, не быть фанатом хряков, а во-вторых, посмотреть запись любого матча от начала до конца. Там провокации судей, игроков команд соперников, тренеров соперников. Есть нормы поведения тренеров, да и просто мужчин взрослых. Видимо он о них не слышал.
Тальгат
Тальгат
сегодня в 13:22
Провоцировал конечно, Тедеско прям спецом провоцировал, взял и обыграл коней, какой нахал
youtomee
youtomee
сегодня в 13:20
провоцировал? чел просто радовался победе, почему нельзя было подать ему руку - непонятно. Мостовой свое уже отбегал, может он скоро свое отговорит
BP
BP
сегодня в 13:16
Ну и Мостовой! Тьфу на тебя.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 13:14
Раньше люди были добрее.
От футбола надо получать удовольствие.
Дима Головашич
Дима Головашич ответил ШМЕЛЬ-258
сегодня в 13:06
В каком во всем мире? Никогда и нигде не видел такого проявления со стороны других тренеров, кроме прыгающего мальчика.Это вопрос воспитания, а понимание этого приходит с возрастом.Просто у тедэски воспитание отсутствует, от слова совсем.Радоваться на бровке когда твоя команда побеждает, забивает можно сколько угодно и двже нужно, это эмоции, а вот прыгая от радости размахивая культями бежать отбивать пятюню к тренеру сопернику проигравшей команды это верх неприличия.Если бы он спокойно подешел пожать руку, как это делают во ВСЕМ мире, уверен на 1000 процентов , что сейчас и разговоров об этом не было.
Взял бы Гоначаренко, да пожал бы, ему же руку протягивали всё-таки. Где его воспитание?
Дима Головашич
Дима Головашич ответил ШМЕЛЬ-258
сегодня в 12:58
В каком во всем мире? Никогда и нигде не видел такого проявления со стороны других тренеров, кроме прыгающего мальчика.Это вопрос воспитания, а понимание этого приходит с возрастом.Просто у тедэски воспитание отсутствует, от слова совсем.Радоваться на бровке когда твоя команда побеждает, забивает можно сколько угодно и двже нужно, это эмоции, а вот прыгая от радости размахивая культями бежать отбивать пятюню к тренеру сопернику проигравшей команды это верх неприличия.Если бы он спокойно подешел пожать руку, как это делают во ВСЕМ мире, уверен на 1000 процентов , что сейчас и разговоров об этом не было.
Да это всё отговорки в пользу бедных. Я просто не вижу причин для обсуждения эпизода. Ничего особенного Тедеско не сделал. Если тренер проигравшей команды видит в проявлении радости и эмоций в целом только унижение собственного достоинства, то ему просто не место на стадионе. Да, к нему подбежали сразу после свистка. Что дальше-то? Что такого произошло? Он посчитал это издёвкой?
Я этого не понимаю. И ведь смакуют этот эпизод по сей день.
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответил Бутсы
сегодня в 12:57, ред.
Причём тут отношения болельщиков и тренеров? Что за пример? То что иной раз отмачивает тренер гинера называется непрофессионализм. Завуалированно приплёл какие то "очередные 5-0", когда был один-единственный раз (а зенит от Спартака и 6 получал).
Ну вы же на воспитание уповаете) вот и я на него опираюсь) раз воспитанные люди поздравляют победителя и вы этим аппелируете постоянно, то покажите пример)
а размахивание культяпками и прыжки=бурные эмоции радости=язвительные комментарии фанов команды победителя
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответил Бутсы
сегодня в 12:49, ред.
Странно. Во ВСЁМ мире это практикуется как проявление уважения к сопернику, и только в России болельщики болельщики цска разглядели в этом хамство и неуважение. А то что Ганчаренка как хабалистая баба с матами удалился, это у них нормально. Это уважайте Виктора, у него есть чувства! Ахаха. И да, не переворачивайте всё с ног на голову,Тедеско не летел с объятиями, а спокойно шёл. Впрочем, это не первый случай когда Ганчаренка ведет себя как гопник с окраин. Но вам простительно. Ибо какой руководитель, такой и тренер, и как мы видим - болельщики.
В каком во всем мире? Никогда и нигде не видел такого проявления со стороны других тренеров, кроме прыгающего мальчика.Это вопрос воспитания, а понимание этого приходит с возрастом.Просто у тедэски воспитание отсутствует, от слова совсем.Радоваться на бровке когда твоя команда побеждает, забивает можно сколько угодно и двже нужно, это эмоции, а вот прыгая от радости размахивая культями бежать отбивать пятюню к тренеру сопернику проигравшей команды это верх неприличия.Если бы он спокойно подешел пожать руку, как это делают во ВСЕМ мире, уверен на 1000 процентов , что сейчас и разговоров об этом не было.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 12:43
Хорошо, что это понимают даже разумные спартаковцы-игроки.
Не Ярцев
Не Ярцев
сегодня в 12:42
...бредятина...Мостовой спит и видит себя главным тренером Спартака...поэтому 79ёт любого...надо же Ганчаренко оправдывает - о...еть!
Dima salev
Dima salev
сегодня в 12:40
Как будто Тедеско выиграл лиги чемпионов,
Рыжая Борода
Рыжая Борода
сегодня в 12:34
В 90-х и раньше тренера чз одного курили на скамейке, было дико и... Нормально вроде было... Мир меняется, тот же Тедеско его меняет... А зависть, лицемерие и тп на века)
mortid
mortid
сегодня в 12:28
У господина Мостового похоже пукан бомбит до сих пор :D Как же так? Спартак тренирует человек который никогда не играл в футбол на серьезном уровне. А вот так, привыкайте господа футболисты, на дворе 21 век и оказывается чтобы стать тренером достаточно опыта игры в футбол на компьютере. Не удивлюсь если когда нибудь 17 летний пацан играющий в FIFA станет тренером реальной команды :D
За адекватность
За адекватность
сегодня в 12:19
"Нам-то что бегать, мы свое уже отбегали." Поэтому Вы ИКСПЕРД на Матч ТВ, а он тренер "Спартака". Кононов не бегал-плохо. Нет эмоций, значит плевать на команду и результаты. Этот бегает-опять плохо. Ведет себя неправильно. Помню Ваши комментарии после его назначения и безумное желание возглавить "Спартак". Да только пока он свое дело делает. Но смею предположить, что шанс у Вас появится.
Бутсы
Бутсы ответил Azu-Killah37
сегодня в 12:19
Представляю ситуацию - Зенит в очередной раз обыгрывает Спартак 5:0 Заходим на соккер и фаны Зенита пишут "в очередной раз мы вас тр***ули" "просто размазали поросят" и "недоклуб с недофутболистами" Что на это по спартаковской логике должны ответить спартачи?? "С победой вас", "Это была хорошая игра" и "Примите наши искренние поздравления" ВОТ КОГДА ФАНЫ СПАРТАКА БУДУТ ТАК ОТВЕЧАТЬ, ТОГДА И НА ГАНЧАРЕНКУ МОЖЕТЕ ГНАТЬ ОБОСНОВАННО, а то все такие воспитанные, интеллигентные и умные))
Причём тут отношения болельщиков и тренеров? Что за пример? То что иной раз отмачивает тренер гинера называется непрофессионализм. Завуалированно приплёл какие то "очередные 5-0", когда был один-единственный раз (а зенит от Спартака и 6 получал).
Фернандо Риксен
Фернандо Риксен
сегодня в 12:05
Что ты несешь, Саня?
Сов Армия
Сов Армия
сегодня в 11:47
А вот если бы спартак проиграл эту встречу, я думаю вряд ли он вообще пожал руку, а если бы он радостно побежал пожимать руку, то он бы был враг номер один у болел свиней
Azu-Killah37
Azu-Killah37
сегодня в 11:37
    Doping87
    Doping87
    сегодня в 11:34
    Гончаренко боялся заразиться, говорят вирус какой-то гуляет.
    Энтропия
    Энтропия ответил vm777
    сегодня в 11:30, ред.
    Ваш Ганчаренко изначально не собирался никому руку жать. Он сразу же направился к выходу. И кстати, вы уже забыли как ваш интеллигентный тренер вбегал в техническую зону к Семину во время матча?
    Так Гончаренко сразу показал скачущему козлику, что не хочет руки пачкать, а жать их незнакомым мужикам во время пандемии - такое себе решение
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
    сегодня в 11:29, ред.
    Санёк с удовольствием бы козлил и взбрыкивал у бровки.
    Да как-то всё никак.
    И Газзаев бегал,и Маур,и Гвардиола,и Эмери...
    Нормально.
    За такие бабки можно и побегать.
    Алень сидел как пенёк обосццаный...это надо?
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответил морозз
    сегодня в 11:23
    Прослеживаются в его словах завистливые нотки человека, привыкшего жить в другом ритме...сидеть на скамейке запасных с закрытыми глазами! Эмоции нужны, эмоции не дают спать футболистам, эмоции иногда бьют клубы, заведомо сильнее и богаче! Даже спокойно медитирующий маятником Слуцкий иногда бегает по бровке и что то кричит! Или вспомним безразлично сидящий на лавке багаж Аленичева!
    И посмотрите, например, на Черевченко ! Если бы я не знал ,что он был футболистом ,то подумал ,что это какой-то лесник из глухой тайги ,который только с птицами разговаривал и с деревьями дружил ! Но ... ,все люди разные и разные темпераменты !
    vm777
    vm777 ответил cska1948
    сегодня в 11:13, ред.
    Хамство, это бежать с распростертыми объятиями, с радостью на лице к поверженному сопернику, чтобы он разделил с тобой твою радость победы. Но вам этого НЕ понять, от слова никогда.
    Ваш Ганчаренко изначально не собирался никому руку жать. Он сразу же направился к выходу.
    И кстати, вы уже забыли как ваш интеллигентный тренер вбегал в техническую зону к Семину во время матча?
    Footbolista
    Footbolista ответил cska1948
    сегодня в 10:52
    Хорошее воспитание — это умение скрыть, что вы очень высокого мнения о себе и очень невысокого о своем собеседнике. Марк Твен...
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответил cska1948
    сегодня в 10:52
    Понимать и уважать тоже надо чувство победителя. По простому, это называется "уметь проигрывать". А ваш тренер, этому не обучен и не воспитан. У него всегда будет крайний.
    Вчера один интеллигент кичился своей интеллигентностью). Отпишет, в игнор и в кусты). Искал, искал его, уже забыл про него, а он мне опять азбуку Морзе и на ключ рацию, Кер найдешь)).
    Это я так. Только не надо умное лицо делать!. Я вас умоляю!). Все глупости в жизни делаются с умным выражением лица). Барон Мюнхгаузен сказал).
    Да и Чердак не даст соврать).
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