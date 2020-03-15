Мостовой: «Тедеско провоцировал Ганчаренко»

Экс-хавбек «Спартака» Александр Мостовой считает, что главный тренер «красно-белых» Доменико Тедеско слишком эмоционально ведет себя во время матчей.
О поведении на бровке этого специалиста я говорил еще с первого его матча в России. А то, что он вытворял в кубковой игре с ЦСКА… Это была провокация и Ганчаренко, и других представителей армейцев, находившихся на бровке.
Ощущение, будто Тедеско ведет себя как юноша, на которого свалились слава и деньги (смеется).
Это не совсем спортивное поведение. Кому-то нравится, что он такой заводной, бегает и кричит, но такое поведение и отличает человека, который никогда не играл в футбол на серьезном уровне. Нам-то что бегать, мы свое уже отбегали.
От футбола надо получать удовольствие.
От футбола надо получать удовольствие.
Я этого не понимаю. И ведь смакуют этот эпизод по сей день.
Я этого не понимаю. И ведь смакуют этот эпизод по сей день.
а размахивание культяпками и прыжки=бурные эмоции радости=язвительные комментарии фанов команды победителя
а размахивание культяпками и прыжки=бурные эмоции радости=язвительные комментарии фанов команды победителя
Заходим на соккер и фаны Зенита пишут "в очередной раз мы вас тр***ули"
"просто размазали поросят" и "недоклуб с недофутболистами"
Что на это по спартаковской логике должны ответить спартачи??
"С победой вас", "Это была хорошая игра" и "Примите наши искренние поздравления"
ВОТ КОГДА ФАНЫ СПАРТАКА БУДУТ ТАК ОТВЕЧАТЬ, ТОГДА И НА ГАНЧАРЕНКУ МОЖЕТЕ ГНАТЬ ОБОСНОВАННО, а то все такие воспитанные, интеллигентные и умные))
Заходим на соккер и фаны Зенита пишут "в очередной раз мы вас тр***ули"
"просто размазали поросят" и "недоклуб с недофутболистами"
Что на это по спартаковской логике должны ответить спартачи??
"С победой вас", "Это была хорошая игра" и "Примите наши искренние поздравления"
ВОТ КОГДА ФАНЫ СПАРТАКА БУДУТ ТАК ОТВЕЧАТЬ, ТОГДА И НА ГАНЧАРЕНКУ МОЖЕТЕ ГНАТЬ ОБОСНОВАННО, а то все такие воспитанные, интеллигентные и умные))
Да как-то всё никак.
И Газзаев бегал,и Маур,и Гвардиола,и Эмери...
Нормально.
За такие бабки можно и побегать.
Алень сидел как пенёк обосццаный...это надо?
Да как-то всё никак.
И Газзаев бегал,и Маур,и Гвардиола,и Эмери...
Нормально.
За такие бабки можно и побегать.
Алень сидел как пенёк обосццаный...это надо?
И кстати, вы уже забыли как ваш интеллигентный тренер вбегал в техническую зону к Семину во время матча?
И кстати, вы уже забыли как ваш интеллигентный тренер вбегал в техническую зону к Семину во время матча?
Вчера один интеллигент кичился своей интеллигентностью). Отпишет, в игнор и в кусты). Искал, искал его, уже забыл про него, а он мне опять азбуку Морзе и на ключ рацию, Кер найдешь)).
Это я так. Только не надо умное лицо делать!. Я вас умоляю!). Все глупости в жизни делаются с умным выражением лица). Барон Мюнхгаузен сказал).
Да и Чердак не даст соврать).
Вчера один интеллигент кичился своей интеллигентностью). Отпишет, в игнор и в кусты). Искал, искал его, уже забыл про него, а он мне опять азбуку Морзе и на ключ рацию, Кер найдешь)).
Это я так. Только не надо умное лицо делать!. Я вас умоляю!). Все глупости в жизни делаются с умным выражением лица). Барон Мюнхгаузен сказал).
Да и Чердак не даст соврать).