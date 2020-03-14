Широков: «По содержанию это был худший матч „Спартака“»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением о матче «Оренбург» — «Спартак».
По содержанию это был худший матч «Спартака» в весенней части сезона. Но они были острее в атаке. Эта игра не задалась, но на выручку пришел Максименко. Прошлый матч он, мягко говоря, не выручил, а тут все сделал, чтобы команда могла одержать победу.
"Спартак" куражится и феерит - теряет очки и занимает место в нижней части таблицы......
"Спартак" играет абы как - ловит "пруху" и набирает очки.....
Даже мистер Тодеско это понял....
14.03.2020
Тедеско о матче с «Оренбургом»: «Лучше победить при таком футболе, чем проиграть при хорошей игре»
"Спартак" куражится и феерит - теряет очки и занимает место в нижней части таблицы......
"Спартак" играет абы как - ловит "пруху" и набирает очки.....
Даже мистер Тодеско это понял....
14.03.2020
Тедеско о матче с «Оренбургом»: «Лучше победить при таком футболе, чем проиграть при хорошей игре»
Так что нужно быть готовым к любым результатам команды и в случае неудачи не обливать коллектив помоями. Критика да, но все в меру. Она двигатель прогресса.
Так что нужно быть готовым к любым результатам команды и в случае неудачи не обливать коллектив помоями. Критика да, но все в меру. Она двигатель прогресса.