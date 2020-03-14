Широков: «По содержанию это был худший матч „Спартака“»

Бывший полузащитник сборной России поделился мнением о матче «Оренбург» — «Спартак».

По содержанию это был худший матч «Спартака» в весенней части сезона. Но они были острее в атаке. Эта игра не задалась, но на выручку пришел Максименко. Прошлый матч он, мягко говоря, не выручил, а тут все сделал, чтобы команда могла одержать победу.