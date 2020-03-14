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Широков: «По содержанию это был худший матч „Спартака“»

вчера, 23:49
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург1 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением о матче «Оренбург» — «Спартак».

По содержанию это был худший матч «Спартака» в весенней части сезона. Но они были острее в атаке. Эта игра не задалась, но на выручку пришел Максименко. Прошлый матч он, мягко говоря, не выручил, а тут все сделал, чтобы команда могла одержать победу.

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Все комментарии
_b7r82a5ndxf
_b7r82a5ndxf ответил cska1948
сегодня в 11:46
Можно и так сказать
Red blu
Red blu
сегодня в 11:18
Широков знает.
cska1948
cska1948 ответил qx_xd84bn7e_
сегодня в 11:03
Как раз тот случай, когда фраза :результат на табло в тему.
Согласен, но также в тему и фраза: "счёт НЕ по игре"
cska1948
cska1948
сегодня в 11:02
СпаМу повезло, что вчера был не день Деспотовича, а то бы и Максименко не выручил.
makkie
makkie
сегодня в 10:17
Ну и состав был самым молодым в 21 веке, отсутствие многих игроков обоймы... главное что взяли важные 3 очка.
qx_xd84bn7e_
qx_xd84bn7e_ ответил Jeck Denielse
сегодня в 08:25
Как раз тот случай, когда фраза :результат на табло в тему.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:23, ред.
Уже прям неписанное правило.....
"Спартак" куражится и феерит - теряет очки и занимает место в нижней части таблицы......
"Спартак" играет абы как - ловит "пруху" и набирает очки.....

Даже мистер Тодеско это понял....
14.03.2020
Тедеско о матче с «Оренбургом»: «Лучше победить при таком футболе, чем проиграть при хорошей игре»
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:16
Зато победа
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 06:10
Каждый матч, это экзамен для Спартака. Про зрелость рано говорить, то же самое касается и ЦСКА, но движение верное, как общий вектор развития клуба. Какой возраст был вчера у парней Тедеско?
Так что нужно быть готовым к любым результатам команды и в случае неудачи не обливать коллектив помоями. Критика да, но все в меру. Она двигатель прогресса.
drug01
drug01
сегодня в 00:41
Еще не вечер......впереди самое интересное!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 00:10
ТОЛИ ЕЩЁ БУДЕТ))))))
Энтропия
Энтропия
вчера в 23:53
Роман - Казарцев категорически с тобой не согласен. Очень даже прибыльный матч получился
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