Малком: «Конечно, я счастлив, что смог забить и отдать голевой пас»

Нападающий «Зенита» Малком прокомментировал победу над «Уралом».
Для меня в первую очередь важна победа. Рад, что набрали три очка и сделали это красиво. А сам гол не так уж значим. Куда значительнее то, что мы вернули победные ощущения и упрочили свое лидерство. Конечно, я счастлив, что смог забить и отдать голевой пас. Надеюсь, что продолжу помогать команде результативными действиями. Начало матча вышло непростым, потому что соперник хорошо контролировал мяч в центре поля. Но мы воспользовались своими шансами в атаке — и решили исход встречи.
То европы...а то РПЛ...
Многие приезжающие к нам тренеры да и игроки - так и не поняли....что за спорт здесь футболом зовётся....
А Малкому - скорейшей адаптации и удачи !!
То европы...а то РПЛ...
Многие приезжающие к нам тренеры да и игроки - так и не поняли....что за спорт здесь футболом зовётся....
А Малкому - скорейшей адаптации и удачи !!
14.09.2012 Зенит 0 : 2 Ахмат
18.09.2012 Малага 3 : 0 Зенит
Забил лишь в третьем...но...
22.09.2012 Крылья Советов 2 : 2 Зенит
Но 1 очко в трёх дебютных матчах Халка тоже мало говорило что пришла "звезда"....
Дайте Малкому тоже немного времени.....и устанете мячи из сетки вынимать....
14.09.2012 Зенит 0 : 2 Ахмат
18.09.2012 Малага 3 : 0 Зенит
Забил лишь в третьем...но...
22.09.2012 Крылья Советов 2 : 2 Зенит
Но 1 очко в трёх дебютных матчах Халка тоже мало говорило что пришла "звезда"....
Дайте Малкому тоже немного времени.....и устанете мячи из сетки вынимать....
Так родилась мечта :забить Уралу ! Теперь она сбылась !
Так родилась мечта :забить Уралу ! Теперь она сбылась !