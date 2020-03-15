Малком: «Конечно, я счастлив, что смог забить и отдать голевой пас»

Нападающий «Зенита» Малком прокомментировал победу над «Уралом».

Для меня в первую очередь важна победа. Рад, что набрали три очка и сделали это красиво. А сам гол не так уж значим. Куда значительнее то, что мы вернули победные ощущения и упрочили свое лидерство. Конечно, я счастлив, что смог забить и отдать голевой пас. Надеюсь, что продолжу помогать команде результативными действиями. Начало матча вышло непростым, потому что соперник хорошо контролировал мяч в центре поля. Но мы воспользовались своими шансами в атаке — и решили исход встречи.