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Малком: «Конечно, я счастлив, что смог забить и отдать голевой пас»

сегодня, 00:30
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)7 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Нападающий «Зенита» Малком прокомментировал победу над «Уралом».

Для меня в первую очередь важна победа. Рад, что набрали три очка и сделали это красиво. А сам гол не так уж значим. Куда значительнее то, что мы вернули победные ощущения и упрочили свое лидерство. Конечно, я счастлив, что смог забить и отдать голевой пас. Надеюсь, что продолжу помогать команде результативными действиями. Начало матча вышло непростым, потому что соперник хорошо контролировал мяч в центре поля. Но мы воспользовались своими шансами в атаке — и решили исход встречи.

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Все комментарии
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответил Jeck Denielse
сегодня в 11:19
Первые два матча Халка за Зенит.... 14.09.2012 Зенит 0 : 2 Ахмат 18.09.2012 Малага 3 : 0 Зенит Забил лишь в третьем...но... 22.09.2012 Крылья Советов 2 : 2 Зенит Но 1 очко в трёх дебютных матчах Халка тоже мало говорило что пришла "звезда".... Дайте Малкому тоже немного времени.....и устанете мячи из сетки вынимать....
Дай Боже, что я ошибаюсь)
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил DEIVID
сегодня в 10:32
У Халка за спиной было 4 сезона чемпионата Португалии, 2 из которых он провёл на звёздном уровне для лиги Сагреш. Плюс, самое главное, отличные еврокубковые сезоны, где его все и оценили. Что было у Малкома? 2 хороших сезона в Лиге 1 и провальный в Барсе.
При переходе в РПЛ всё обнуляется.....
То европы...а то РПЛ...
Многие приезжающие к нам тренеры да и игроки - так и не поняли....что за спорт здесь футболом зовётся....
А Малкому - скорейшей адаптации и удачи !!
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 09:10
какое счасть забить Уралу да ещё с такой защитой
DEIVID
DEIVID ответил Jeck Denielse
сегодня в 09:02
Первые два матча Халка за Зенит.... 14.09.2012 Зенит 0 : 2 Ахмат 18.09.2012 Малага 3 : 0 Зенит Забил лишь в третьем...но... 22.09.2012 Крылья Советов 2 : 2 Зенит Но 1 очко в трёх дебютных матчах Халка тоже мало говорило что пришла "звезда".... Дайте Малкому тоже немного времени.....и устанете мячи из сетки вынимать....
У Халка за спиной было 4 сезона чемпионата Португалии, 2 из которых он провёл на звёздном уровне для лиги Сагреш. Плюс, самое главное, отличные еврокубковые сезоны, где его все и оценили. Что было у Малкома? 2 хороших сезона в Лиге 1 и провальный в Барсе.
DEIVID
DEIVID
сегодня в 08:56
Вся Россия счастлива. Вот теперь видно куда Газпром вбухал 40 млн.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:48
Соперник был никакой.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Azu-Killah37
сегодня в 06:51, ред.
Начало матча это сколько? 10 минут? А вообще конечно паршивенько играет, не на 40 лямов точно, даже не на четверть Халкусика, моментов запорол уйму
Первые два матча Халка за Зенит....
14.09.2012 Зенит 0 : 2 Ахмат
18.09.2012 Малага 3 : 0 Зенит

Забил лишь в третьем...но...
22.09.2012 Крылья Советов 2 : 2 Зенит
Но 1 очко в трёх дебютных матчах Халка тоже мало говорило что пришла "звезда"....

Дайте Малкому тоже немного времени.....и устанете мячи из сетки вынимать....
112910415
112910415
сегодня в 06:01
Сидя на лавке Барсы, спортсмен пересмотрел много футбольных трансляций в интернете. Обратил внимание на мощную, крепкую игру одной команды из далёкой северной страны.
Так родилась мечта :забить Уралу ! Теперь она сбылась !
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 05:24
Бери пример с Азмуна или с Дзюбы!
Azu-Killah37
Azu-Killah37
сегодня в 00:56
Начало матча это сколько? 10 минут? А вообще конечно паршивенько играет, не на 40 лямов точно, даже не на четверть Халкусика, моментов запорол уйму
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