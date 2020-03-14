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Медведев: «„Зенит“ мог забить „Уралу“ минимум 12 голов»

вчера, 21:36
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)7 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу петербуржцев над «Уралом» в матче 22-го тура РПЛ.

Это отражение того, как команда серьезно готовилась после двух безголевых ничьих. Тренерский штаб скорректировал игру команды. Ребята вышли заряженными, с первой минуты играли в атакующий футбол. Состав, где впереди Артем Дзюба и Сердар Азмун, а вторым эшелоном шли Малком и Дриусси, играл разнообразно.

Могли забить минимум 12 голов, ну пять голевых моментов точно не реализовали. Самое важное, что был очень правильный настрой, команда выглядела единым целым, сыграла вдохновенно.

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Все комментарии
n272nm
n272nm ответил makkie
сегодня в 13:58
Проиграл Зениту... а матчи одинаковые были? По-моему, Спартак как раз борьбу навязывал вам, и победы были минимальные.
А какая разница, по большому счету, если вы все равно подарили нам 6 очков, так же как и Урал. Плюс, Урал явно слабее что Зенита, что Спартака. Мы, к примеру, в перовом круге вынесли Ростов 6-1, если ты не забыл. Просто Уралу не повезло, что ему накидали полную авоську.
makkie
makkie ответил n272nm
сегодня в 13:14
Урал в этом чемпионате проиграл Зениту два раза. Спартак ровно так же проиграл два раза, подарив Зениту ровно такие же 6 очков. Урал на 10 месте, Спартак на 8 с отрывом в 3 очка. Вывод, если Урал - безвольные тюфяки, то Спартак ровно такие же безвольные тюфяки:))))
Проиграл Зениту... а матчи одинаковые были?
По-моему, Спартак как раз борьбу навязывал вам, и победы были минимальные.
n272nm
n272nm ответил makkie
сегодня в 11:35
Не сомневаюсь, что Урал и 12 бы легко пропустил. Безвольные тюфяки!
Урал в этом чемпионате проиграл Зениту два раза. Спартак ровно так же проиграл два раза, подарив Зениту ровно такие же 6 очков. Урал на 10 месте, Спартак на 8 с отрывом в 3 очка. Вывод, если Урал - безвольные тюфяки, то Спартак ровно такие же безвольные тюфяки:))))
makkie
makkie
сегодня в 10:25
Не сомневаюсь, что Урал и 12 бы легко пропустил.
Безвольные тюфяки!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:08, ред.
Мультфильм вспомнился......

"Когда заказчик через день
За шапками пришёл,
Семь шапок выложил скорняк
На свой рабочий стол."

Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:40, ред.
А с "Уфой" вышли "разряженные"..."нескорректированные" ???
Что мешало "играть разнообразно" в прошлом матче...с тем же нападением ???

Лучше в трёх весенних домашних поединках выиграть по 1:0......
Чем лишь однажды..но 7:1....
За 7...за 12....или за 20 голов в одном матче больше 3-х очков не начислят....я узнавал..)))

P.S. А так........Удачи сегодня "Сочи" в игре с "Краснодаром"
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответил Evgeny Moreman
сегодня в 01:02
А Лейпцигу РБ только 1 гол смогли,про что говорит этот мужчина в пиджаке ?Бабок вложили ,как в нормальный европейский топ клуб,а выхлоп нулевой.
Лейпциг Тоттенхэму 4 отгрузил так то...А куры им ни одной банки)
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 00:19
да да))а дзюба стать звездой АПЛ))))))))))))))
RussianMango
RussianMango
сегодня в 00:07
На еще пяток оказалось недостаточно средств...думали нахаляву? У Г. Иванова такие варианты не прокатывают. Как говорила Канделака...за всё надо платить.
RomzesRZN
RomzesRZN
вчера в 22:40
12 наверное вышло бы дорого даже для нацпроекта.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:36
Радуется, как ребенок, победе над самим "Уралом" !
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:33
Позор зенеду, купили с потрохами соперника
Энтропия
Энтропия
вчера в 22:29
15. Или 18. Но после 5:0 у Москалёва на минуту проснулась совесть
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman
вчера в 22:20
А Лейпцигу РБ только 1 гол смогли,про что говорит этот мужчина в пиджаке ?Бабок вложили ,как в нормальный европейский топ клуб,а выхлоп нулевой.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:20
Позор рпл
AmIIIeR89
AmIIIeR89
вчера в 21:53
Могли и 20. Урал и не собирался играть, сразу ляшки раздвинул
iri13
iri13
вчера в 21:47
..А с Кокориным и 20.. господин президент?!
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