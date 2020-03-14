Медведев: «„Зенит“ мог забить „Уралу“ минимум 12 голов»

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу петербуржцев над «Уралом» в матче 22-го тура РПЛ.
Это отражение того, как команда серьезно готовилась после двух безголевых ничьих. Тренерский штаб скорректировал игру команды. Ребята вышли заряженными, с первой минуты играли в атакующий футбол. Состав, где впереди Артем Дзюба и Сердар Азмун, а вторым эшелоном шли Малком и Дриусси, играл разнообразно.
Могли забить минимум 12 голов, ну пять голевых моментов точно не реализовали. Самое важное, что был очень правильный настрой, команда выглядела единым целым, сыграла вдохновенно.
По-моему, Спартак как раз борьбу навязывал вам, и победы были минимальные.
По-моему, Спартак как раз борьбу навязывал вам, и победы были минимальные.
Безвольные тюфяки!
Безвольные тюфяки!
"Когда заказчик через день
За шапками пришёл,
Семь шапок выложил скорняк
На свой рабочий стол."
"Когда заказчик через день
За шапками пришёл,
Семь шапок выложил скорняк
На свой рабочий стол."
Что мешало "играть разнообразно" в прошлом матче...с тем же нападением ???
Лучше в трёх весенних домашних поединках выиграть по 1:0......
Чем лишь однажды..но 7:1....
За 7...за 12....или за 20 голов в одном матче больше 3-х очков не начислят....я узнавал..)))
P.S. А так........Удачи сегодня "Сочи" в игре с "Краснодаром"
Что мешало "играть разнообразно" в прошлом матче...с тем же нападением ???
Лучше в трёх весенних домашних поединках выиграть по 1:0......
Чем лишь однажды..но 7:1....
За 7...за 12....или за 20 голов в одном матче больше 3-х очков не начислят....я узнавал..)))
P.S. А так........Удачи сегодня "Сочи" в игре с "Краснодаром"