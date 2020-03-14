Медведев: «„Зенит“ мог забить „Уралу“ минимум 12 голов»

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу петербуржцев над «Уралом» в матче 22-го тура РПЛ .

Это отражение того, как команда серьезно готовилась после двух безголевых ничьих. Тренерский штаб скорректировал игру команды. Ребята вышли заряженными, с первой минуты играли в атакующий футбол. Состав, где впереди Артем Дзюба и Сердар Азмун, а вторым эшелоном шли Малком и Дриусси, играл разнообразно.

Могли забить минимум 12 голов, ну пять голевых моментов точно не реализовали. Самое важное, что был очень правильный настрой, команда выглядела единым целым, сыграла вдохновенно.