Онопко: «Борьба за чемпионство продолжается»

Тренер ЦСКА Виктор Онопко заявил, что «армейцы» еще не потеряли шансы выиграть чемпионат России в текущем сезоне.
Можно вспомнить, что ПФК ЦСКА уже отыгрывал солидный отрыв в турнирной таблице. «Зенит» и другие команды наверняка будут терять очки, совсем скоро нас ждет очный поединок. Борьба продолжается, и пока не потеряно всё — не потеряно ничего. Нам нужно побеждать как можно чаще и двигаться вперед от матча к матчу. Будем бороться до самого последнего тура.
Вообще, как бы ни складывалась турнирная ситуация, надо полностью выкладываться в каждом поединке. У ПФК ЦСКА многочисленная армия поклонников, мы играем в первую очередь для них. А болельщик может простить всё, кроме равнодушия. Поверьте, в команде все это прекрасно понимают. Серьезно готовимся к каждому матчу, настраиваемся только на победу, стараемся быть на поле единым целым.
На данный момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице российской Премьер-Лиги (35 очков). Лидером чемпионата является «Зенит» (50 баллов). При этом «армейцы» провели на один матч меньше, чем петербургский коллектив.
Напомним, что в прошлом туре чемпионата ЦСКА проиграл «Ростову» (2:3).
Локо, где Сёмин бьется с руководством или Краснодар, который любит сниматься с гонки в самый ответственный момент?
Тут уже всё решено и давно расписано на верхах.
Локо, где Сёмин бьется с руководством или Краснодар, который любит сниматься с гонки в самый ответственный момент?
Тут уже всё решено и давно расписано на верхах.
Набор "дежурных"..."шаблонных" фраз...
О каких сериях речь, коль команда из последних 10-ти игр в чемпионате выиграла 2-е......
Да и то...у 13-й и 15-й команд таблицы....
Набор "дежурных"..."шаблонных" фраз...
О каких сериях речь, коль команда из последних 10-ти игр в чемпионате выиграла 2-е......
Да и то...у 13-й и 15-й команд таблицы....
как бы были поближе к турнирам в Европе и то уже будет карацо...
как бы были поближе к турнирам в Европе и то уже будет карацо...
Сегодня в Сочи - очередной этап этой борьбы.
Сегодня в Сочи - очередной этап этой борьбы.