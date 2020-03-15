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Онопко: «Борьба за чемпионство продолжается»

сегодня, 01:00

Тренер ЦСКА Виктор Онопко заявил, что «армейцы» еще не потеряли шансы выиграть чемпионат России в текущем сезоне.

Можно вспомнить, что ПФК ЦСКА уже отыгрывал солидный отрыв в турнирной таблице. «Зенит» и другие команды наверняка будут терять очки, совсем скоро нас ждет очный поединок. Борьба продолжается, и пока не потеряно всё — не потеряно ничего. Нам нужно побеждать как можно чаще и двигаться вперед от матча к матчу. Будем бороться до самого последнего тура.

Вообще, как бы ни складывалась турнирная ситуация, надо полностью выкладываться в каждом поединке. У ПФК ЦСКА многочисленная армия поклонников, мы играем в первую очередь для них. А болельщик может простить всё, кроме равнодушия. Поверьте, в команде все это прекрасно понимают. Серьезно готовимся к каждому матчу, настраиваемся только на победу, стараемся быть на поле единым целым.

На данный момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице российской Премьер-Лиги (35 очков). Лидером чемпионата является «Зенит» (50 баллов). При этом «армейцы» провели на один матч меньше, чем петербургский коллектив.

Напомним, что в прошлом туре чемпионата ЦСКА проиграл «Ростову» (2:3).

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Юрниекс
Юрниекс
сегодня в 13:46
Чемпионство давно куплено..и все об этом знают..Ну не может команда покупающая игроков за 40 лямов...не стать " чемпионом". Иначе у них спросят,нахрена государственная компания выбрасывает столько денег..
cska1948
cska1948 ответил Jeck Denielse
сегодня в 10:55, ред.
Некоторым как видим только бы лозунги проговаривать.... Набор "дежурных"..."шаблонных" фраз... О каких сериях речь, коль команда из последних 10-ти игр в чемпионате выиграла 2-е...... Да и то...у 13-й и 15-й команд таблицы....
Вы разве слышали от тренера любой команды, чтобы он говорил: "Шеф! Усё пропало!" Вот и Онопко НЕ исключение из правил. Говорит, для публики, то, что и должен говорить ЛЮБОЙ тренер на его месте, дежурные и шаблонные фразы.
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 10:41
Да, армейцы будут бороться до последнего! До победного конца, как говорится.
makkie
makkie
сегодня в 10:20
Витя, а кто-то может встать на пути у Газпрома?
Локо, где Сёмин бьется с руководством или Краснодар, который любит сниматься с гонки в самый ответственный момент?

Тут уже всё решено и давно расписано на верхах.
ABir
ABir
сегодня в 09:14
Про бороться за победу в каждом матче и играть для болельщиков - это Виктор правильно сказал, а вот про борьбу за чемпионство в этом сезоне - это уже врядли
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 09:07
уж ЦСКА то точно ловить нечего если кто и догонит так это Краснодар всё будет ясно в ближайшее время но возможно вообще ЧР не доиграют или закончат летом в мае-июне
VIPded
VIPded
сегодня в 09:03
Серебро бы вытащить... Большее и не мечтается сейчас...
ekliziast
ekliziast
сегодня в 09:03
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 08:52
    Онопко на своем месте! Крепко стоит, как боцман, на лодке малююсенькой такой)).
    beefs
    beefs
    сегодня в 08:40
    смешно, а на самом деле режиссер закручивает интригу что бы вы пускали слюни...
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 08:21
    витя проспись !!!!!! вернись в реальность !!!!!! чемпион давно не вызывает сомнений !!! газпром-траншы ни кому больше не по силам!!!
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    сегодня в 08:03
    Чемп уже куплен.
    VIPded
    VIPded
    сегодня в 08:00
    Пока мы очки теряем...(((
    ПОПОДИ в МЕНЯ
    ПОПОДИ в МЕНЯ ответил Тага Дага
    сегодня в 07:56
    Деньги Питерские...руководство оттуда, судьи оттуда. ...и с трёмя филиалами...урал...Оренбург. ..Сочи. ..
    Уфа,Арсенал)))
    Тага Дага
    Тага Дага
    сегодня в 07:52
    Деньги Питерские...руководство оттуда, судьи оттуда. ...и с трёмя филиалами...урал...Оренбург. ..Сочи. ..
    Parma1972
    Parma1972
    сегодня в 07:47
    Онопко выдает желаемое за действительное,в тройку попасть армейцам будет проблематично
    7_zy3fu_c5hr
    7_zy3fu_c5hr
    сегодня в 07:20, ред.
    Витя бредит..
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 07:01
    Некоторым как видим только бы лозунги проговаривать....
    Набор "дежурных"..."шаблонных" фраз...

    О каких сериях речь, коль команда из последних 10-ти игр в чемпионате выиграла 2-е......
    Да и то...у 13-й и 15-й команд таблицы....
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 06:34
    время покажет...
    как бы были поближе к турнирам в Европе и то уже будет карацо...
    112910415
    112910415
    сегодня в 06:04
    Борьба за чемпионство продолжается.
    Сегодня в Сочи - очередной этап этой борьбы.
    valt134
    valt134
    сегодня в 05:56
    Этому лишь бы балаболить. Не уважаю... Играл за Спартак, сейчас за ЦСКА ОПУ рвёт. ПЕРЕБЕЖЧИК.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 03:10
    Не в этот раз!!!
    морозз
    морозз
    сегодня в 02:54
    Виктор, хватит нам вешать паутину на уши...весь РФС состоит из бомжей, держащих руку на пульсе судейского корпуса! Кого вы собираетесь догнать?
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