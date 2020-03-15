Онопко: «Борьба за чемпионство продолжается»

Тренер ЦСКА заявил, что «армейцы» еще не потеряли шансы выиграть чемпионат России в текущем сезоне.

Можно вспомнить, что ПФК ЦСКА уже отыгрывал солидный отрыв в турнирной таблице. «Зенит» и другие команды наверняка будут терять очки, совсем скоро нас ждет очный поединок. Борьба продолжается, и пока не потеряно всё — не потеряно ничего. Нам нужно побеждать как можно чаще и двигаться вперед от матча к матчу. Будем бороться до самого последнего тура.