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Сёмин: «Полностью согласен с решением приостановить РПЛ»

сегодня, 13:46

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал решение о приостановке РПЛ из-за пандемии коронавируса. 

Это решение мы должны все поддержать, раз такая ситуация сложилась в мире. Я полностью согласен с этим решением.

Насколько перенос скажется на форме игроков? Сейчас это не главное. Главное — здоровье людей, а не какие-то частные случаи. Футбол в данной ситуации уходит на второй план. А как дальше будет развиваться ситуация, никто не знает. Мы принимаем это решение, скоро сами будем думать, где и как тренироваться. Думаю, сегодня сориентируемся.

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