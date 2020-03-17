Сёмин: «Полностью согласен с решением приостановить РПЛ»

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал решение о приостановке РПЛ из-за пандемии коронавируса.

Это решение мы должны все поддержать, раз такая ситуация сложилась в мире. Я полностью согласен с этим решением.

Насколько перенос скажется на форме игроков? Сейчас это не главное. Главное — здоровье людей, а не какие-то частные случаи. Футбол в данной ситуации уходит на второй план. А как дальше будет развиваться ситуация, никто не знает. Мы принимаем это решение, скоро сами будем думать, где и как тренироваться. Думаю, сегодня сориентируемся.