ГлавнаяНовости

Прядкин: «Я благодарен клубам Премьер-Лиги за оказанное доверие»

сегодня, 13:22

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал свое переизбрание на пост главы организации.

Я благодарен клубам Премьер-Лиги за оказанное доверие, для меня очень важна их единогласная поддержка. Мы вместе проделали большую работу по обновлению и улучшению продукта лиги. Провели ребрендинг и обновили коммуникационную стратегию бренда. Усилили спортивную составляющую турнира. Ввели дополнительные критерии лицензирования, внедрили институт матч-менеджмента и перешли на современные принципы составления календаря. Стадионы стали более комфортными и безопасными.

Для финансовой стимуляции клубов и улучшения работы со зрителями ввели дополнительный маркетинговый критерий при распределении средств, продлили отношения с генеральным и подписали соглашение с титульным партнёрами.

Чтобы двигаться вперёд, нам предстоит сделать ещё больше. Сегодня были определены основные направления работы лиги на ближайшие пять лет. Вместе мы будем делать её сильнее, привлекательнее и интереснее.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Павлюченко – о приостановке РПЛ: «Наверное, есть вещи поважнее спорта»
Сегодня, 14:28 Комментарии0
Точилин: «Лучше остановить чемпионат, чем играть при пустых трибунах»
Сегодня, 14:23 Комментарии2
Широков: «Не потеряют ли игроки форму из-за приостановки? Новую выдадут»
Сегодня, 14:10 Комментарии6
Самедов: «Приостановка чемпионата – это правильно»
Сегодня, 13:54 Комментарии2
Колосков: «Надо следовать курсу государства — обеспечить безопасность»
Сегодня, 13:49 Комментарии0
Карпин – о приостановке РПЛ: «Если можно будет, то будем тренироваться»
Сегодня, 13:46 Комментарии0
Обсудить
Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 13:36
Осталось только прослезиться как плешивому.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100