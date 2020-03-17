Орлов: «„Арсенал“ хочет пригласить Жиркова»

Российский комментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» рассказал о будущем полузащитника «Зенита» .

Я общался с людьми, которые близки к Жиркову. Для меня было важно узнать, хочет ли Юрий дальше продолжать игру. Слышал, что в нём очень заинтересована Тула, хотят его в «Арсенал» пригласить. На это Юрий утвердительно отвечает: если нужен «Зениту», то буду играть. Без сомнения, он команде нужен. Опыт — это, возможно, самое ценное.