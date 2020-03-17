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Орлов: «„Арсенал“ хочет пригласить Жиркова»

сегодня, 11:49

Российский комментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» рассказал о будущем полузащитника «Зенита» Юрия Жиркова.

Я общался с людьми, которые близки к Жиркову. Для меня было важно узнать, хочет ли Юрий дальше продолжать игру. Слышал, что в нём очень заинтересована Тула, хотят его в «Арсенал» пригласить. На это Юрий утвердительно отвечает: если нужен «Зениту», то буду играть. Без сомнения, он команде нужен. Опыт — это, возможно, самое ценное.

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alexando1974
alexando1974
сегодня в 14:16
раз так говарит значит останеться в зените ещо на годик есле зенит заинтересован так и будут продлевать
его на год каждый раз!
Иван Тасминский
Иван Тасминский ответил Миша Вилков
сегодня в 12:27
После бомжей только тульский. И это не самый плохой вариант, а то еще в филиал свой выбросят.
Вилков, ты снова тут. Тут на ветках Зенита без тебя скучно
Миша Вилков
Миша Вилков ответил Иван Тасминский
сегодня в 12:23
Я уж думал Лондонский
После бомжей только тульский. И это не самый плохой вариант, а то еще в филиал свой выбросят.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
сегодня в 12:16
Я уж думал Лондонский
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил EAGinLE
сегодня в 12:10
У нас Семшов есть .
Это хорошая информация или плохая ???..))
EAGinLE
EAGinLE ответил Jeck Denielse
сегодня в 12:08
У нас Семшов есть .
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:05, ред.
Тренером ??
Ну и правильно....
Виллаш Боаш тоже в 37 лет РПФЛ выигрывал....
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