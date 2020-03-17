Орлов — о вирусе: «Занимайтесь физической культурой»

Российский комментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» поделился мнением об эпидемии коронавируса.

Друзья, не грустите. Конечно, и погода не располагает к улыбке, и коронавирус гуляет где-то рядом. Но всё равно жизнь продолжается. Мы должны как раз рождать оптимизм. Мы, здоровые мужики, должны делать так, чтобы жёны, глядя на нас, получали оптимизм. Занимайтесь физической культурой — это всегда было лучшим выходом из любой ситуации. Иммунная система укрепляется — значит вирус пройдёт мимо.