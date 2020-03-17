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Орлов — о вирусе: «Занимайтесь физической культурой»

сегодня, 12:10

Российский комментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» поделился мнением об эпидемии коронавируса.

Друзья, не грустите. Конечно, и погода не располагает к улыбке, и коронавирус гуляет где-то рядом. Но всё равно жизнь продолжается. Мы должны как раз рождать оптимизм. Мы, здоровые мужики, должны делать так, чтобы жёны, глядя на нас, получали оптимизм. Занимайтесь физической культурой — это всегда было лучшим выходом из любой ситуации. Иммунная система укрепляется — значит вирус пройдёт мимо.

Коронавирус и футбол

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Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответил Jeck Denielse
сегодня в 13:08
Можно подумать 35% представителей «Валенсии» у которых диагностирован коронавирус были далёкие от физкультуры люди.....
Это он еще не слышал об испанке, от которой в первую очередь умирали молодые крепкие люди.)
Footbolista
Footbolista ответил LOpp
сегодня в 13:06, ред.
И никого не впускать...не выпускать)...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:05
Прекратить ненужные контакты. Орлову просто необходимо прекратить посещать логопеда - это бесполезно.
LOpp
LOpp
сегодня в 13:04
лучший совет - не выходить из дома.
yrasikos22
yrasikos22
сегодня в 12:44
Footbolista
Footbolista ответил Jeck Denielse
сегодня в 12:42, ред.
Это люди большого спорта...физкультуре чужды запредельные нагрузки, которые ослабляют иммунитет...поэтому она и полезна...
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 12:36
Это и без вируса ясно-понятно.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:22, ред.
Можно подумать 35% представителей «Валенсии» у которых диагностирован коронавирус были далёкие от физкультуры люди.....

galem72
galem72
сегодня в 12:17
"...занимайтесь физической культурой...значит вирус пройдёт мимо..."

Поэтому футболисты совсем ни разу "не заболели". Как же парят эти советчики...
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