Тихонов: «Согласен, что нужно приостанавливать чемпионат»

1584440742

сегодня, 13:25

Бывший футболист «Спартака» в эфире программы «Все на Матч» поддержал идею о приостановке российской Премьер-Лиги из-за угрозы распространения коронавируса.

Согласен, что нужно приостанавливать чемпионат, ведь это опасность для людей. Мы видим, как распространяется эта болезнь. Мы видим, что происходит в Италии, Франции, Германии. Надо срочно останавливать турнир, перекрывать все возможные мероприятия, которые есть.

Ранее СМИ сообщили, что принято решение о приостановке РПЛ до 10 апреля. Официально эти данные пока не подтверждены.

Коронавирус и футбол