Безуглов поддержал идею о приостановке футбольных турниров в России

Врач сборной России Эдуард Безуглов выступил в поддержку идеи о приостановке футбольных турниров на территории страны.

Ситуация находится на контроле у профильных органов в России, с которыми мы постоянно находимся на связи. Необходимо выполнять все указания, которые поступают от властей. Указ мэра Москвы о приостановке спортивных мероприятий — логичная и правильная мера профилактики. Думаю, скоро так сделают все регионы.

В такой ситуации нужно проявлять максимальную бдительность и осторожность. Этот тот случай, когда лучше перестраховаться, чем рисковать здоровьем и жизнями спортсменов, чтобы потом не пожинать плоды своей неосмотрительности. Разделяю позицию клубов: турниры лучше приостановить.