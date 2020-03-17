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Безуглов поддержал идею о приостановке футбольных турниров в России

сегодня, 13:41

Врач сборной России Эдуард Безуглов выступил в поддержку идеи о приостановке футбольных турниров на территории страны.

Ситуация находится на контроле у профильных органов в России, с которыми мы постоянно находимся на связи. Необходимо выполнять все указания, которые поступают от властей. Указ мэра Москвы о приостановке спортивных мероприятий — логичная и правильная мера профилактики. Думаю, скоро так сделают все регионы.

В такой ситуации нужно проявлять максимальную бдительность и осторожность. Этот тот случай, когда лучше перестраховаться, чем рисковать здоровьем и жизнями спортсменов, чтобы потом не пожинать плоды своей неосмотрительности. Разделяю позицию клубов: турниры лучше приостановить.

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