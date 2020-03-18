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Широков назвал качества, нужные капитану сборной России

сегодня, 16:34

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков в общении со студентами РГСУ назвал качества, нужные для того, чтобы стать капитаном национальной команды.

Первоочередное качество – играть надо хорошо, оказывать влияние на коллектив. Так получилось, что, когда пришел Фабио Капелло на переговоры относительно каких-то бонусов, выдвинули меня и Игоря Денисова. Мы просили не для команды, а больше для персонала. Команда и так неплохо получает. Капелло пришел со своими помощниками, а от российской стороны оставался Сергей Овчинников, мимо которого прошли бонусы. Мы попросили за него. Затем в какой-то момент Денисов получил травму, и я стал играть.

Отметим, что накануне Широков высказался о приостановке чемпионата России из-за ситуации с коронавирусом.

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