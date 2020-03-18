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Ледесма: «У Малкома была не самая распространенная травма»

сегодня, 15:31

Физиотерапевт «Зенита» Феликс Ледесма рассказал про самые сложные случаи реабилитации футболистов в своей карьере:

Один из случаев, который меня поразил больше всего, был в «Ливерпуле». Молодой парень Франсис Дуран долго восстанавливался после «крестов» и потом почти сразу же травмировал то же колено. Очень талантливый испанский футболист. Этот случай был шоком для меня.

Но если брать сложность восстановления и важность игрока для команды, то, конечно, я бы отметил Малкома. Сложность была в том, что он получил не самую распространенную травму.

Мы следовали рекомендациям, пытались вылечить его консервативными методами. Много работали. Но в итоге нам пришлось прибегнуть к операции. Мы понимали его важность для «Зенита». И ему самому пришлось долго оставаться вне игры.

Ранее Ледесма заявил, что в «Зените» условия не хуже, чем в «Реале». 

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:54
Поправился , а это главное.
Grabovsky
Grabovsky
сегодня в 16:48
то то пол команды вечно на больничном. спасибо
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