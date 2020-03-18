Ледесма: «У Малкома была не самая распространенная травма»

Физиотерапевт «Зенита» Феликс Ледесма рассказал про самые сложные случаи реабилитации футболистов в своей карьере:

Один из случаев, который меня поразил больше всего, был в «Ливерпуле». Молодой парень Франсис Дуран долго восстанавливался после «крестов» и потом почти сразу же травмировал то же колено. Очень талантливый испанский футболист. Этот случай был шоком для меня.

Но если брать сложность восстановления и важность игрока для команды, то, конечно, я бы отметил Малкома. Сложность была в том, что он получил не самую распространенную травму.

Мы следовали рекомендациям, пытались вылечить его консервативными методами. Много работали. Но в итоге нам пришлось прибегнуть к операции. Мы понимали его важность для «Зенита». И ему самому пришлось долго оставаться вне игры.