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Ароян: «В РПЛ правильно поступили, что приостановили сезон»

сегодня, 16:19

Защитник «Урала» Вараздат Ароян поделился мнением о приостановке сезона в РПЛ из-за угрозы распространения коронавируса:

Я сейчас нахожусь в Екатеринбурге и останусь здесь. В Армению пока не планирую возвращаться. Там тоже не совсем хорошая обстановка, если возвращусь, то 14 дней должен буду находиться в карантине. Я вообще должен был вылететь в Германию на обследование из-за моей травмы, но мне позвонили и сказали, что пока нет смысла лететь туда. Мне сделали МРТ, я еще 4 недели буду восстанавливаться и только потом, я снова сделаю повторное МРТ. Сейчас вопрос в том, что если мое сухожилие не восстановится, то, возможно, мне потребуется операция. Я буду в Екатеринбурге, никуда не буду выезжать, у меня есть 4 недели на восстановление, надеюсь, к возобновлению чемпионата России я буду уже в порядке, и мне не понадобится вылет и операция в Германии.

Сейчас я сижу дома со своей семьей. Считаю, что решение приостановить чемпионат — это правильное решение. Все ведущие и сильнейшие чемпионаты мира также сделали паузу в своих первенствах, зачем нам отличаться от них. Да, в России говорят вирус не так распространился, как в некоторых странах Европы, но все равно есть опасность. Считаю, что лучше дать паузу, чтобы все устаканилось, а потом уже спокойно продолжить играть в футбол. Хочется, чтобы люди приходили болеть за свои клубы на стадионы, не думая, что могут быть заражены и подвержены вирусу. Все люди и весь мир должен понять, что сейчас самое важное — это безопасность людей.

Ранее на эту тему высказался наставник резервной команды «Ростова» Игорь Гамула

Коронавирус и футбол

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За адекватность
За адекватность ответил Шишанутый
сегодня в 17:45
Турция будет играть и еще Беларусь но они даже со зрителями.
Приветствую. Я как обычно личное мнение, условно зачем "пир во время чумы". Из Вашего комментария Турция будет играть без зрителей, для чего? Что-то подсказывает, что и данные чемпионаты остановят, хотя возможно "безумству храбрых поем мы песню."
Шишанутый
Шишанутый ответил За адекватность
сегодня в 17:21
Да ну хватит. Обсуждали здесь. РПЛ ничего не решало.Не знаю уж готова ли биться насмерть Турция ( заранее извиняюсь, если что пропустил), но Россия пошла логичным путем, РПЛ здесь непричем, просто выполнили указания.
Турция будет играть и еще Беларусь но они даже со зрителями.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 17:06, ред.
Да ну хватит. Обсуждали здесь. РПЛ ничего не решало.Не знаю уж готова ли биться насмерть Турция ( заранее извиняюсь, если что пропустил), но Россия пошла логичным путем, РПЛ здесь непричем, просто выполнили указания.
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