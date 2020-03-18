ГлавнаяНовости

Слуцкий: «„Рубин“ в ближайшее время сдаст тесты на коронавирус»

сегодня, 16:32

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, что футболисты казанцев получат пятидневный отпуск и вскоре пройдут тест на коронавирус:

Сейчас, думаю, все должны рассуждать как граждане, не как профессионалы. Ситуация действительно очень серьезная. Некоторые считают, что российские власти перестраховываются. На самом деле этого точно нет, потому что у меня достаточно знакомых и в Англии, и в Голландии, где ситуация действительно непростая. Сейчас мы все должны быть максимально правильными, и я призываю всех, у кого есть такая возможность, оставаться дома на карантине и выполнять свои гражданские обязательства. Никто из нас не знает, являемся ли мы не просто больными людьми, а разносчиками этого вируса. Сейчас я присоединяюсь к акции, которая идет – постараться быть на карантине и постараться обезопасить не только себя, но и всех окружающих.

Мы возьмём пятидневную паузу в тренировочном процессе. У всех игроков будут индивидуальные программы, которые они должны будут выполнять. Также в ближайшие дни вся команда, включая персонал, сдадут тест на коронавирус.

Напомним, что игроки «Тамбова» через неделю пройдут тест на наличие COVID-19.

Коронавирус и футбол

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Широков назвал качества, нужные капитану сборной России
Сегодня, 16:34 Комментарии0
Евсеев: «Не вижу смысла держать футболистов на тренировках без игр»
Сегодня, 16:08 ФотоКомментарии5
Шашков: «Зачем проверять на коронавирус, если нет симптомов?»
Сегодня, 16:01 Комментарии1
Ледесма: «У Малкома была не самая распространенная травма»
Сегодня, 15:31 Комментарии2
Физиотерапевт Ледесма: «В „Зените“ и „Реале“ одинаковые условия»
Сегодня, 15:20 Комментарии4
Как перенос Евро скажется на сборной России?
Сегодня, 15:00Александр Чистяков в блоге Магический шарКомментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 17:11
Рубин держит под контролем !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:05
Все сложно...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100