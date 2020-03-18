Физиотерапевт Ледесма: «В „Зените“ и „Реале“ одинаковые условия»

Физиотерапевт «Зенита» Феликс Ледесма сравнил условия работы в питерском клубе, «Реале» и «Ливерпуле»:

«Ливерпуль» в один ряд не поставлю, потому что на тот момент, когда я работал с командой, в Англии доминировали «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Но игроки «Реала» и «Зенита» очень похожи. Да и не только игроки – руководство, сотрудники, тренеры, медицинский штаб.

Все в «Реале» и «Зените» всегда хотят побеждать. Эта психология победителей присуща всем работникам и «Реала», и «Зенита». В «Ливерпуле» мы пытались выступать как можно лучше. Мы хотели, но было очень сложно. В «Реале» понимали, что нужно выигрывать все, что только можно. В «Зените» та же история. Мы знаем, что мы лучшие. И нам нужно работать, чтобы постоянно побеждать. У нас та же психология победителей, что и у «Реала». Все игроки разные, конечно. Но не важно, где ты играешь – в Англии, в Ла Лиге, в РПЛ . Несмотря на все отличия я вижу во всех футболистах, с которыми работал, общую черту – желание побеждать.