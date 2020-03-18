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Физиотерапевт Ледесма: «В „Зените“ и „Реале“ одинаковые условия»

сегодня, 15:20

Физиотерапевт «Зенита» Феликс Ледесма сравнил условия работы в питерском клубе, «Реале» и «Ливерпуле»:

«Ливерпуль» в один ряд не поставлю, потому что на тот момент, когда я работал с командой, в Англии доминировали «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Но игроки «Реала» и «Зенита» очень похожи. Да и не только игроки – руководство, сотрудники, тренеры, медицинский штаб.

Все в «Реале» и «Зените» всегда хотят побеждать. Эта психология победителей присуща всем работникам и «Реала», и «Зенита». В «Ливерпуле» мы пытались выступать как можно лучше. Мы хотели, но было очень сложно. В «Реале» понимали, что нужно выигрывать все, что только можно. В «Зените» та же история. Мы знаем, что мы лучшие. И нам нужно работать, чтобы постоянно побеждать. У нас та же психология победителей, что и у «Реала». Все игроки разные, конечно. Но не важно, где ты играешь – в Англии, в Ла Лиге, в РПЛ. Несмотря на все отличия я вижу во всех футболистах, с которыми работал, общую черту – желание побеждать.

Определенно, у «Зенита» уровень не ниже. Примерно те же условия. Да, Вальдебебас в Мадриде — более новая тренировочная база. И там все больше адаптировано к условиям современного футбола. Но «Зениту» своей базы точно не стоит стесняться. Условия в Петербурге лучше, чем почти у всех клубов Ла Лиги и у большинства клубов АПЛ. У «Зенита» есть все для плодотворной работы.

Напомним, что в прошлом году Ледесма назвал «Зенит» самой профессиональной командой. 

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Все комментарии
leopit
leopit
сегодня в 16:55
Обе команды гранды футбола,ОДИН ИСПАНСКИЙ,ДРУГОЙ РОССИЙСКИЙ...
cska minus
cska minus
сегодня в 16:29
В «Ливерпуле» мы пытались выступать как можно лучше. Мы хотели, но было очень сложно. В «Реале» понимали, что нужно выигрывать все, что только можно. В «Зените» та же история. Мы знаем, что мы лучшие.

В последних двух случаях работали Перес и Газпром соответственно, поэтому сложно не было.
Valeron112
Valeron112
сегодня в 15:49
Всё так одинаково как погода за окном).
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:44
ну кто бы сомневался)))
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