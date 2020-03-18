Шашков: «Зачем проверять на коронавирус, если нет симптомов?»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков рассказал, как самарцы собираются бороться против коронавируса:

Все, что рекомендовано здравоохранением, у нас есть. Тепловизоры в том числе. А специально каждый день сдавать тест на коронавирус мы не собираемся. Что за маразм? Всю страну будем проверять, что ли? Все 150 миллионов людей будут сдавать этот тест? Если симптомов нет, зачем?

На сегодня в команде никаких проблем нет. У нас все подготовлено.