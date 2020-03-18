Евсеев: «Не вижу смысла держать футболистов на тренировках без игр»

Главный тренер «Уфы» прокомментировал решение отправить футболистов в отпуск до 2 апреля:

Сегодня приняли решение предоставить команде отдых до 2 апреля.

Не вижу смысла в тренировках в эти дни, не имея четкого представления о дате ближайшего матча. Пусть игроки отдохнут вместе с семьями, будут рядом с близкими, чтобы иметь возможность помочь и поддержать в любую минуту.

Форму не растеряют, инструкции как поддержать ее в паузе, даны строгие.