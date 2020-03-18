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Евсеев: «Не вижу смысла держать футболистов на тренировках без игр»

сегодня, 16:08

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал решение отправить футболистов в отпуск до 2 апреля:

Сегодня приняли решение предоставить команде отдых до 2 апреля.

Не вижу смысла в тренировках в эти дни, не имея четкого представления о дате ближайшего матча. Пусть игроки отдохнут вместе с семьями, будут рядом с близкими, чтобы иметь возможность помочь и поддержать в любую минуту.

Форму не растеряют, инструкции как поддержать ее в паузе, даны строгие.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сегодня приняли решение предоставить команде отдых до 2 апреля. Не вижу смысла в тренировках в эти дни, не имея четкого представления о дате ближайшего матча. Пусть игроки отдохнут вместе с семьями, будут рядом с близкими, чтобы иметь возможность помочь и поддержать в любую минуту. Форму не растеряют, инструкции как поддержать ее в паузе, даны строгие#спорт#уфановости #футбол #евсеев #нашалигачампионов

Публикация от Evseev (@vadimevseev16)

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ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:59
Заодно и вирус по домам распространят...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 16:41
Тех кто не выполнит инструкции Вадик просто сожрёт..
За адекватность
За адекватность
сегодня в 16:33
Главное, чтобы как судьи с голоду не умерли, А то после победы над коронавирусом судей нет, игроки поумирали прося милостыню на паперти, ну и гигиена девушек Кении не должна пострадать. А если серьезно, то в ближайшее время "новостей на сегодня больше нет."
ermak6848
ermak6848 ответил sir_Alex
сегодня в 16:22
Вадик раздобрел до полной неузнаваемости! 😅😅😅
Вот так и команда " распухнет " от безделья
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 16:14
Вадик раздобрел до полной неузнаваемости! 😅😅😅
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