Мелешин: «У „Спартака“ состав точно не хуже, чем у первой пятерки РПЛ»

Четырехкратный чемпиона России в составе «Спартака», тренер молодежного состава красно-белых оценил состав первой команды.

Средняя ли команда «Спартак» по составу? Нет. В ней играют квалифицированные футболисты, выступающие за сборные своих стран. Жиго — крутой защитник. Айртон — очень сильный латераль. Зобнин, Джикия, Бакаев — игроки сборной России. Могу всех перечислить. Знаю, о чем говорю, видел парней на тренировках. У «Спартака» состав точно не хуже, чем у первой пятерки РПЛ этого сезона.