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Мелешин: «У „Спартака“ состав точно не хуже, чем у первой пятерки РПЛ»

сегодня, 17:37

Четырехкратный чемпиона России в составе «Спартака», тренер молодежного состава красно-белых Алексей Мелешин оценил состав первой команды.

Средняя ли команда «Спартак» по составу? Нет. В ней играют квалифицированные футболисты, выступающие за сборные своих стран. Жиго — крутой защитник. Айртон — очень сильный латераль. Зобнин, Джикия, Бакаев — игроки сборной России. Могу всех перечислить. Знаю, о чем говорю, видел парней на тренировках. У «Спартака» состав точно не хуже, чем у первой пятерки РПЛ этого сезона.

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Все комментарии
Авербуx
Авербуx
сегодня в 18:02
Толку от этого
Энтропия
Энтропия
сегодня в 17:51
Не хуже. Вот только судьи ни как не до тащат до первой пятёрки
drug01
drug01
сегодня в 17:48
Состав хороший , А результат?
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