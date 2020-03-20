ГлавнаяНовости

Коновалова: «„Тамбов“ может на треть сократить зарплату футболистам»

сегодня, 14:13

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова заявила, что клуб может сократить зарплату игрокам:

Валютных контрактов у нас нет, мы скромные ребята. Сейчас в лиге идет обсуждение, что с этим делать, что делать с контрактами, которые истекают после планировавшегося завершения чемпионата. Будем пересматривать их как минимум до конца чемпионата.

Трудовым кодексом в таких ситуациях предусмотрено сокращение заработной платы до двух третей. Будет больше или меньше — будем разговаривать с футболистами и подписывать соглашения. Пока это обсуждается, такой сценарий возможен. У нас бюджетное финансирование и не играть чемпионат, при этом платя зарплату, всем понятно, что это трудно.

Ранее стало известно, что руководство «Барселоны» попросит футболистов согласиться на понижение зарплаты.

Коронавирус и футбол

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Вартапетов: «Сейчас игрокам необходимо тренироваться минимум час в день»
Сегодня, 16:30 Комментарии0
Айдамиров: «„Ахмат“ заморозит курс валюты по контрактам футболистов»
Сегодня, 14:33 Комментарии2
Коновалова: «„Тамбов“ положительно относится к введению налоговых каникул»
Сегодня, 14:25 Комментарии1
Г. Иванов: «У „Урала“ все контракты в рублях»
Сегодня, 14:18 Комментарии1
Глушаков: «Осталось 45 голов до сотни. Как думаете, забью?»
Сегодня, 12:32 Комментарии5
Бышовец: «Коронавируса не боюсь, продолжаю жить обычной жизнью»
Сегодня, 12:23 Комментарии1
Обсудить
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:19
Для них это не критично.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100