Коновалова: «„Тамбов“ может на треть сократить зарплату футболистам»

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова заявила, что клуб может сократить зарплату игрокам:

Валютных контрактов у нас нет, мы скромные ребята. Сейчас в лиге идет обсуждение, что с этим делать, что делать с контрактами, которые истекают после планировавшегося завершения чемпионата. Будем пересматривать их как минимум до конца чемпионата.

Трудовым кодексом в таких ситуациях предусмотрено сокращение заработной платы до двух третей. Будет больше или меньше — будем разговаривать с футболистами и подписывать соглашения. Пока это обсуждается, такой сценарий возможен. У нас бюджетное финансирование и не играть чемпионат, при этом платя зарплату, всем понятно, что это трудно.